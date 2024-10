Veja o bolo de casamento diferentão e enorme de Millie Bobby Brown

Atriz da série Stranger Things, da Netflix, Millie Bobby Brown escolheu um bolo de casamento tradicional e feito na hora para sua união com Jake Bongiovi

A atriz Millie Bobby Brown, que atuou na série Stranger Things, da Netflix, se casou com Jake Bongiovi há pouco tempo, mas só agora começou a revelar os detalhes do dia do casamento. Depois de mostrar os looks dos noivos, ela revelou como era o bolo de casamento que eles escolheram.

Millie e Jake optaram por um bolo bem tradicional da Itália e que voltou à moda recentemente. O doce foi feito na hora da festa pelos confeiteiros na frente dos convidados e chamou a atenção pelo seu tamanho. O bolo tradicional é feito com três camadas de massa folhada, creme de confeiteiro e é coberto com frutas vermelhas, como amoras, framboesas e morangos.

Recentemente, este tipo de bolo de casamento viralizou na internet. No Tiktok é possível encontrar vários vídeos de noivas assistindo os confeiteiros preparando o doce na frente dos convidados e no meio da festa.

O casamento de Millie e Jake durou três dias e aconteceu na Itália, com a presença de amigos e familiares. No entanto, eles foram discretos e só divulgaram a união publicamente depois que já tinha acontecido.

Para seu grande dia, a atriz usou um vestido branco da marca Galia Lahav, que foi confeccionado com rendas e contou uma saia removível. Durante a festa, a artista ainda mudou o modelito e surgiu com um vestido de cetim. Por sua vez, o noivo usou um smoking marfim com gravata borboleta.

Vale mencionar que Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi começaram a namorar em 2021 e anunciaram o noivado em abril de 2023 por meio de um post nas redes sociais. Pouco tempo depois, a atriz revelou que o pedido de casamento aconteceu durante um mergulho, mas quase deu errado, já que o anel acabou flutuando pelo mar.

Bolo de casamento de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi - Foto: Reprodução / Instagram