Lucas Rangel se casa com Lucas Bley em Las Vegas

Antes do casamento oficial no Brasil, Lucas Rangel e Lucas Bley se divertem com cerimônia em capela de Las Vegas. Veja as fotos

O influenciador digital Lucas Rangel se casou em Las Vegas com o noivo, Lucas Bley. A celebração aconteceu durante uma viagem do casal pouco antes do casamento oficial no Brasil.

Nas redes sociais, eles mostraram as fotos do grande dia em solo internacional. Os dois apareceram com looks pretos e com rosas brancas na roupa para trocarem o ‘sim' em uma capela da região. Vale lembrar que Las Vegas é conhecida por ter várias capelas que realizam casamentos rápidos e sem burocracias.

“Casamos em Las Vegas”, disseram na legenda do post ao compartilharem as fotos e vídeos do dia especial.

O casamento oficial de Lucas Rangel e Lucas Bley acontecerá em novembro de 2024 no Palácio Tangará, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCAS RANGEL (@lucasranngel)

Lucas Rangel desabafou sobre os preparativos para o casamento

Lucas Rangel revelou que está se sentindo cansado com a quantidade de coisas que ele e o noivo ainda devem fazer e o quanto devem gastar para terem a festa de casamento dos sonhos.

"Pessoas que já casaram ou que estão organizando um casamento, conseguem confirmar esse cansaço mental, físico? Até a carteira fica cansada. É muito detalhe, muita coisa! Fico abismado", desabafou o influenciador. Junto dos preparativos, Lucas e Bley ainda estão gravando um reality sobre o momento de transformação na vida deles.

Ao contrário do esperado, o casal escolheu celebrar a união com uma lista de apenas 150 convidados. Bem-humorado, o influenciador revelou que "forçará" os amigos e familiares a curtirem tudo o que tem sido preparado desde já:

"Se eu ver alguém bebendo sem comer, eu vou pegar pelo braço e dizer: 'vai lá provar o buffet, cada coisa que eu tive que pagar. E, se eu ver alguém que comeu, mas não bebeu, eu vou mandar ir para o bar. Sabe, por quê? Porque eu paguei cada centavo desse bar", brincou Rangel.