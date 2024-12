Filha de Demi Moore e Bruce Willis, Tallulah fica noiva em cenário romântico

A atriz Tallulah Willis, filha de Demi Moore e Bruce Willis, abriu o álbum de fotos do pedido de casamento realizado pelo noivo

Tallulah Willis vai casar! A atriz, filha de Bruce Willis e Demi Moore, usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 23, para revelar que foi pedida em casamento pelo músico Justin Acee.

Em seu perfil oficial no Instagram, Tallulah abriu um álbum de fotos do momento especial do pedido, que contou com diversas pétalas de rosas vermelhas e velas no chão iluminando o local. A herdeira dos famosos ainda mostrou detalhes do anel de noivado cravejado.

"Todos os dias", escreveu Tallulah Willis na legenda, celebrando a nova fase de vida do casal. A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários de amigos e fãs, que deixaram mensagens carinhosas de felicitações aos noivos.

"O amor mais lindo de testemunhar e ver crescer. Amo tanto vocês. Justin, tenho tanta sorte por poder chamá-lo de irmão", declarou a atriz e modelo Rumer Willis, irmã de Tallulah. "Isso sim é um amor fantástico! Estou tão emocionada por vocês!", disse uma seguidora. "Parabéns! Estou tão feliz por vocês dois! Simplesmente lindo!", falou outra.

Vale lembrar que além de Tallulah e Rumer, Bruce Willis e Demi Moore, que estão separados desde 2000, também são pais de Scout Willis. O ator ainda é pai da caçula Evelyn, fruto da atual relação com Emma Heming.

Demi Moore faz forte reflexão sobre diagnóstico de Bruce Willis

Recentemente, a atriz Demi Moore abriu o coração ao comentar sobre o atual estado de saúde de Bruce Willis, seu ex-marido. O artista recebeu diagnóstico de afasia e demência frontotemporal em 2023 e passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes.

Em entrevista à revista 'People', Moore fez uma forte reflexão a respeito da doença enfrentada pelo ex-companheiro, com quem foi casada de 1987 a 2000. Ao longo da conversa com o veículo mencionado, a estrela revelou que tenta não pensar muito no futuro; confira detalhes!

