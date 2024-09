Ex-bailarina do Faustão fala sobre casamento com comentarista da Globo

A ex-bailarina do Faustão Stephanie Paula está noiva da comentarista da Globo Alline Calandrini e as duas já estão pensando nos detalhes da cerimônia

A ex-bailarina do Faustão Stephanie Paula está noiva da comentarista esportiva da GloboAlline Calandrini e as duas já estão pensando nos detalhes da cerimônia. Juntas há quatro anos, elas querem uma celebração intimista com familiares e amigos.

"Queremos algo bem leve e poético, só para os íntimos mesmo, algo ligado a natureza! Sentimos que relacionamento precisa muito de proteção e isso também é uma das nossas prioridades, celebrar em meio aos nossos. Pensamos em praia, uma fazenda, mas algo que tenha sentimento envolvido e verdade em tudo. Ah, e muitas flores - isso eu não quero economizar", contou Stephanie ao portal GShow.

Ao ser questionada sobre a data em que a união deve acontecer, Stephanie disse: "Não temos a data certa, mas gostamos muito de fevereiro, o mês dos mares, no qual sempre estamos, no mar! Já estamos vendo referências, vestido e lugares. Pode ser que seja fevereiro do ano que vem. Sabemos também que, por ser intimista com poucas pessoas para uma conexão de marcar o momento, pode ser feito de uma hora pra outra. Até brincamos: vamos fazer logo? Semana que vem? Temos essa urgência do celebrar de forma intimista com família e amigos próximos", explicou a bailarina.

As noivas já moram juntas, mas pensam em montar uma casa do jeito delas. "Nosso foco mesmo está em nossa casa. Já moramos juntas, mas agora queremos a nossa casa e do nosso jeito. Queremos celebrar de forma grandiosa com as nossas famílias mesmo, mas também tem nossa casa, viagens, pensamos em empreender juntas", adiantou.

Maternidade

Além disso, pensam em aumentar a família. "Temos dois filhos, o Riva e Bebeto, nossos pets, mas, sim, nós queremos ser mãe e eu quem quero engravidar. Será por inseminação. Ainda não temos uma data, mas sabemos do querer de seguir construindo nossa família", falou Stephanie.