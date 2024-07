Zé Vaqueiro surpreende fãs com atitude emocionante em show

Durante show no Piauí, o cantor Zé Vaqueiro chamou dois fãs mirins no palco e surpreendeu a família com atitude solidária

O cantor Zé Vaqueiro emocionou o público na noite de terça-feira, 23, durante um show realizado em Buriti Lopes, no Piauí. Enquanto se apresentava no palco, o artista chamou duas crianças que estavam no local e surpreendeu com um gesto de solidariedade.

Na ocasião, os fãs mirins do famoso vendiam bombons para ajudar no custo da cirurgia do irmão. Assim que soube da situação, Zé Vaqueiro prontamente se dispôs a ajudá-los. Além de comprar todos os produtos das crianças, o cantor informou que pagará o procedimento cirúrgico para a família.

"Quanto é um bombom?", perguntou o artista às duas crianças. Em seguida, ao descobrir que o valor da venda seria para custear a cirurgia do irmão, Zé revelou que ficaria responsável pela despesa. "Está paga a cirurgia do seu filho, tá bom?", avisou ele à mãe dos pequenos.

"Está paga a cirurgia. Pega o pix da mãe dele, por favor", pediu Zé Vaqueiro à sua produção. Ao final, o famoso ainda brincou: "Posso ficar com o bombom, né?", se divertiu. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber que o cantor ainda distribuiu os chocolates para a plateia.

Esposa de Zé Vaqueiro desabafa sobre morte do filho

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares comoveu os fãs com um desabafo sobre a morte do filho Arthur, que partiu com 11 meses de idade. O bebê nasceu com uma síndrome rara e ficou internado durante toda a sua vida, mas faleceu há poucas semanas.

Nesta quarta-feira, 24, Arthur iria completar 1 ano caso estivesse vivo. Com isso, Ingra escolheu esta data para desabafar na internet. Nos Stories do Instagram, a esposa do cantor falou sobre o quanto o bebê sofreu enquanto estava aqui e também o sofrimento da família, que não tinha o que fazer para ajudá-lo.

"Gravando esse vídeo, primeiramente para agradecer vocês, quem torceu, quem orou, quem acreditou junto com a gente no Arthur e dizer que hoje ele faria um ano. Por mais que eu não tenha mostrado aqui para vocês a rotina, o que a gente vivia, porque é muito doloroso, é muito difícil. Foi uma tortura muito grande psicológica com a incerteza da vida, sem poder fazer nada", inciou Ingra.

"Eu sou muito grata. Estou aqui para agradecer. Aos poucos, a vida vai continuando. O Arthur vai continuar vivo no meu coração e no coração do pai. Temos que trabalhar, continuar a vida e cuidar dos outros filhos. Tenho fé que tudo vai se acalmar, Deus vai confortando. Esquecer jamais, é uma história de vida muito forte que nós vivemos e eu jamais vou esquecer, vai estar sempre dentro do meu coração", continuou ela; confira o relato completo!