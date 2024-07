Zé Vaqueiro dá presente caríssimo para o filho de 4 anos

Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra Soares, presentearam o filho Daniel, de 4 anos, com um presente luxuoso e caríssimo

O cantor Zé Vaqueiro caprichou na escolha do presente para o seu filho Daniel, que completou 4 anos de idade nesta sexta-feira, 26. O artista e a esposa, Ingra Soares, compraram um presente caríssimo para o menino.

Os pais presentearam o herdeiro com um mini buggy amarelo com pneus off road. Um veículo deste modelo é avaliado em R$ 21.990. Além disso, o menino também ganhou um capacete combinando com seu buggy para se divertir.

Vale lembrar que Zé e Ingra entraram a dor de perder o filho caçula, Arthur, com apenas 11 meses de vida há poucas semanas.

Declaração de Zé Vaqueiro sobre a morte do filho

O cantor Zé Vaqueiro está recluso com sua família para enfrentar os primeiros dias do luto pela morte do filho Arthur, que faleceu aos 11 meses de idade. O cantor usou suas redes sociais para falar pela primeira vez sobre a perda.

"Esses dias estava sumindo, para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele", iniciou Zé Vaqueiro em uma série de vídeos nos stories do Instagram.

"Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas", continuou.

Nos vídeos, Zé Vaqueiro também destacou a força de seu filho e relembrou um episódio em que a criança precisou retornar ao hospital apenas 24 horas após ter chegado em casa, pois havia parado de respirar.

"Arthur nos ensinou muita coisa. A gente não tinha expectativa. Quando ele nasceu, nasceu sem respirar. E daí para cá, a gente foi vivendo um dia após o outro. E tudo que aconteceu, teve muita coisa - por ser uma situação também pessoal minha, da minha esposa, da minha família -, muita coisa não compartilhou com vocês", disse Zé.

"Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora", destacou o artista, que disse ainda que a família fez tudo o que estava ao seu alcance.