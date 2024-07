Zé Vaqueiro fala pela primeira vez sobre morte do filho caçula: "Descansou"

O cantor Zé Vaqueiro usou suas redes sociais para falar pela primeira vez sobre a perda de seu filho Arthur, que faleceu aos 11 meses de idade

O cantor Zé Vaqueiro está recluso com sua família para enfrentar os primeiros dias do luto pela morte do filho Arthur, que faleceu na última segunda-feira, 8, aos 11 meses de idade. Nesta quarta-feira, 17, o cantor usou suas redes sociais para falar pela primeira vez sobre a perda.

"Esses dias estava sumindo, para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele", iniciou Zé Vaqueiro em uma série de vídeos nos stories do Instagram.

"Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas", continuou.

Nos vídeos, Zé Vaqueiro também destacou a força de seu filho e relembrou um episódio em que a criança precisou retornar ao hospital apenas 24 horas após ter chegado em casa, pois havia parado de respirar.

"Arthur nos ensinou muita coisa. A gente não tinha expectativa. Quando ele nasceu, nasceu sem respirar. E daí para cá, a gente foi vivendo um dia após o outro. E tudo que aconteceu, teve muita coisa - por ser uma situação também pessoal minha, da minha esposa, da minha família -, muita coisa não compartilhou com vocês", disse Zé.

"Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora", destacou o artista, que disse ainda que a família fez tudo o que estava ao seu alcance.

A morte do filho de Zé Vaqueiro

Arthur faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos, que é quando ocorre uma deterioração aguda da função de dois ou mais órgãos. O bebê estava internado desde que nasceu, em julho de 2023, na UTI em razão da Síndrome de Patau, que é uma condição que causa malformação. O pequeno chegou a ter alta hospitalar, mas durou apenas um dia e teve que voltar às pressas ao hospital ao sofrer uma parada cardíaca.