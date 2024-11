Zé Neto reaparece em novas fotos com a esposa após se afastar dos palcos

Longe dos palcos há algum tempo, o sertanejo Zé Neto reaparece sorridente em fotos com a esposa enquanto cuida da saúde mental

O cantor Zé Neto reapareceu na internet nesta quarta-feira, 6, durante o período longe dos palcos. Ele se afastou dos shows da dupla Zé Neto e Cristiano há alguns meses para cuidar de sua saúde mental e também escolheu ficar longe da internet para curtir sua família. No entanto, ele abriu uma exceção nesta semana para celebrar seu aniversário de casamento com a influencer Natália Toscano.

Em um post no Instagram, ela compartilhou novas fotos do casal se divertindo em um passeio ao ar livre e declarou o seu amor. “Semana abençoada. 8 anos celebrando nossa união e o fruto dela, nossa família”, disse ela.

Então, Zé Neto comentou com uma mensagem para a esposa. “Eu não preciso nem falar o quanto eu te amo, né, minha vida? 60 anos com você não é o suficiente”, declarou.

Zé Neto sofreu acidente em setembro

O cantor Zé Neto sofreu um acidente no fim de setembro deste ano ao se divertir na fazenda de Cristiano, seu companheiro de palco. Na ocasião, a esposa dele, Natália Toscano, contou que o artista bateu a cabeça ao andar de carro UTV com o amigo.

Com a colisão no ferro do veículo, Zé Neto sofreu um grande corte e sangrou bastante. “Estávamos em Fronteira, lá no rancho do Cris junto com a Paula. O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para São José (do Rio Preto)”, Natália relatou.

“Mas graças a Deus não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem”, disse a influenciadora digital, e completou: “É normal, acontece. Aí fez um corte. Vou mostrar para vocês. Ele tá com capacete maravilhoso. Não é verdade, amor?”.

Por meio de seus stories no Instagram, Zé Neto publicou uma foto em sua casa, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde aparece descansando em uma cama. Na imagem, é possível perceber a cicatriz do corte em sua cabeça, causado pelo acidente, além de hematomas embaixo dos olhos.