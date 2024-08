Sertanejo Cristiano comenta sobre ausência das redes sociais: 'Vício'

Sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, decidiu ficar 40 dias longe das redes sociais e comentou sobre essa experiência

No último domingo, 18, a dupla Zé Neto e Cristiano se apresentou no Festival Na Praia, em Brasília. Os cantores conversaram com o Portal Leo Dias e comentaram sobre a decisão de fazer sacrifícios durante a quaresma.

Cristiano revelou que ficará longe das redes sociais pelos próximos 40 dias. “Nós cristãos católicos temos a quaresma, né? De Jesus, que é da pós quarta-feira de cinzas, e também tem a devoção a São Miguel Arcanjo. Eu fiz na época para o meu filho Miguel, que ia fazer a cirurgia, e agora é em agradecimento, eu acho que a gente tem que partir para penitências. E a rede social para mim ela tem sido um vício muito grande, sabe? E ela está me levando a outros vícios também. Então eu achei que foi a melhor coisa. Da outra vez eu fiz também, foi tranquilo, mas dessa vez está sendo mais difícil”, contou Cristiano.

O artista ainda comentou que um lado bom é ficar longe das fake news, mas notícias importantes como a morte de Silvio Santos podem passar batidas. "Confesso que sobre o Silvio, eu fui ficar sabendo ontem à noite (sábado). Para você ter noção de como funcionam as coisas, né? A gente sentou para jantar eram umas onze horas no restaurante, os caras entraram no assunto e eu não sabia".

Zé Neto aproveitou para opinar sobre a decisão do amigo. “Admiro a devoção do Cris e entendo muito ele, eu também estou fazendo, coloquei refrigerante e outras coisas que não vem ao caso, que não dá para falar, porque são particulares", disse.

Ausência das redes sociais

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, usou as redes sociais para comunicar aos fãs que ficará um tempo afastado da internet. Bastante religioso, o artista explicou que a decisão envolve abrir mão de diversas atividades por um período de 40 dias.

"Amanhã inicia a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Iniciando junto algumas penitências… E uma delas é a rede social. Logo retorno… Beijo para vocês e fica aqui o convite para fazer comigo a quaresma em adoração a Deus, com a proteção do São Miguel. Defendei-nos no combate", escreveu Cristiano na legenda da postagem.

Com isso, o parceiro de palco de Zé Neto ficará ausente das redes sociais e sem interagir com os fãs através da internet entre os dias 15 de agosto e 28 de setembro. Costume da igreja católica, os fiéis se recolhem em oração, jejum e caridade durante a Quaresma de São Miguel.

Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas em apoio ao cantor sertanejo. "Amo você, Cris! Vamos juntos, vai ser um tempo de muita graça", disse uma internauta. "Estaremos juntos em oração mais um ano. Te vejo em setembro, se Deus quiser", declarou outra.