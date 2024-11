Vitor Kley e Bianca Andrade conversam ao pé do ouvido durante show

É namoro ou amizade? Vitor Kley e Bianca Andrade atraem os olhares ao curtirem em um show juntinhos em São Paulo. Veja as fotos do flagra

O cantor Vitor Kley e a influenciadora digital Bianca Andrade curtiram a noitada juntinhos na última quarta-feira, 13. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto se divertiam no show de Liniker em São Paulo.

Vitor e Bianca, que é conhecida como Boca Rosa, ficaram em um camarote na casa de shows e foram vistos conversando ao pé do ouvido e bem pertinho um do outro. As fotos levantaram rumores sobre se eles são só amigos ou se existe algo a mais.

Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o flagra.

Vitor Kley passou por cirurgia em abril deste ano

O cantor Vitor Kley surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia. Em abril de 2024, ele exibiu fotos e vídeos de sua ida ao hospital e contou que precisou ser operado após romper o ligamento do joelho.

O artista está bem e vai aproveitar as férias dos shows para se recuperar. Inclusive, ele contou que teve que mudar os planos de suas férias. A ideia dele era viajar com os amigos para a Indonésia, mas vai ficar em casa por causa da cirurgia.

Na legenda do post, ele refletiu sobre as voltas que a vida dá. "Operei meu joelho e deu tudo certo! Vou contar uma parada pra vocês… Nunca tinha conseguido realizar o sonho de viajar com meus amigos pra uma surf trip. Esse ano já tinha tudo pago e já tava tudo certo pra ir pra Mentawaii na indonésia surfar as melhores ondas do mundo com alguns dos meus melhores amigos. Iam irmãos de portugal, aqui do brasil e até uns que tão na austrália. Enfim, não era pra ser, rompi o ligamento do joelho e o troço foi feio", afirmou ele.

E completou: "Sim, eu sou aquela pessoa que acredita que tudo tem um motivo e se não era pra ir agora é pq outra coisa maior me aguardava. Resumindo tinha essa data de 08 de abril até 26 de abril de “ferias” pra surfar e agora vou passar esse tempo me dedicando ao máximo pra ter meu “novo” joelho ainda melhor do que era antes e quer saber, tô felizassoo! Me lesionando feio desse jeito aprendi que posso superar coisas que eu achava quase impossíveis, tipo reaprender a andar, fazer shows, tocar no carnaval, viajar por 2 meses com uma tala de ferro na perna. Saquei que a força da nossa mente é realmente uma BAITA força! e que dependendo de como a gente enxerga o prisma tudo acaba ficando mais leve e claro".

Por fim, ele disse: "Conheci uma galera incrível que me ajudou, que se preocupou demais comigo e acabamos criando conexões lindas! inclusive, obrigado! tu que somou, que mandou a vibe nesse momento e que ainda vai continuar somando (temos uma longa recuperação pela frente) tu não imagina o quanto te agradeço e te quero bem. Tem coisa que há de ser como há de ser, não tá no nosso controle. agora, o que podemos controlar e como levamos o peso dos acontecimentos, aí é com a gente. Daqui só levo amor, luz e não vejo a hora de fazer meu primeiro show com meu joelho novo!".