Vídeo de médico ouvindo música de Sandy viraliza após rumores

Apontado como novo affair de Sandy, o médico Pedro Andrade já foi flagrado curtindo música da cantora em evento com amigos e fez um gesto especial

Os rumores sobre a vida pessoal da cantora Sandy tomaram conta da internet nesta semana após ela ter sido apontada como affair do médico Pedro Andrade - o que não foi confirmado ou negado por eles até o momento. Com isso, o nome do rapaz também está em alta na internet e momentos da vida dele estão viralizando. Desta vez, um vídeo dele deu o que falar!

O perfil Circo da Mídia no Instagram encontrou um vídeo de Pedro Andrade ouvindo a música A Lenda, da dupla Sandy & Junior, durante uma noite no karaokê com os amigos. Nas imagens, uma pessoa disse: “Querido, a música é pra você”. Então, Pedro reagiu com o gesto de fazer um coração com as mãos.

Além disso, o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, comentou que Sandy teria um perfil fake no Instagram, no qual interagia com Pedro Andrade em posts na rede social. Porém, a cantora não se pronunciou sobre a existência ou não do perfil falso.

Equipe de Sandy não fala sobre a vida pessoal dela

A cantora Sandy é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais do Brasil nesta semana. Tudo começou quando a colunista Fábia Oliveira levantou rumores de que a artista estaria envolvida em um novo romance com um médico. Porém, a cantora manteve o silêncio sobre o assunto. Agora, a assessoria de imprensa dela fez um comentário para o colunista Lucas Pasin.

Em seu Twitter, Pasin contou que a assessoria de imprensa de Sandy disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. “Procurei a assessoria da Sandy para saber sobre o novo namoro, e a resposta só veio hoje. “Sandy sempre foi reservada com sua vida pessoa, como você sabe! Sendo assim, a assessoria de imprensa não tem informações sobre este assunto”", informou.

Vale lembrar que Sandy não assumiu nenhum novo relacionamento desde que se separou de Lucas Lima em setembro de 2023.