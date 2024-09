Tom Zé é internado em SP após sofrer uma queda em sua casa

O cantor Tom Zé, de 87 anos, precisou ser internado em um hospital após sofrer acidente doméstico: 'Logo o teremos saudável'

O cantor Tom Zé, de 87 anos, deu entrada novamente no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico. Há pouco menos de um mês, o artista esteve internado devido a uma forte gripe.

A notícia sobre a nova internação de Tom Zé foi compartilhada em seu perfil oficial no Instagram na noite de segunda-feira, 23. O comunicado cita a ironia do músico, conhecido por realizar grandes performances no palco, ter se acidentado em uma queda.

"Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam!", iniciou a mensagem publicada.

"Médicos competentes e dedicados, cada pessoa do atendimento querendo que a saúde seja retomada. Foram estabelecidos o diagnóstico e a terapêutica e, queira Deus, logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também. Manda abraço para vocês, para nós todos e espera encontrá-los em breve, num palco e plateia que formam a mesma unidade corajosa e amorosa – rima verdadeira e proposital, meninos e meninas! Gratidão a todos", completaram.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores de Tom Zé deixaram mensagens carinhosas ao artista, desejando uma ótima recuperação. "Que todas as grandes luzes do universo estejam zelando pela sua recuperação!", escreveu o músico Roberto de Carvalho. "A melhor energia para nosso amado Tom Zé!", declarou a atriz Andreia Horta.

Tom Zé fala sobre a música popular brasileira

Tom Zé é reconhecido como um dos pais do movimento Tropicália, que moldou a música brasileira atual. Ao lado de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa, ele participou do lançamento do álbum Tropicália Ou Panis Et Circenses em 1968.

Em recente entrevista ao portal Metrópoles, Tom falou sobre o assunto. "A música popular brasileira é uma coisa admirável e eu estou dizendo devido ao que me vem de informação do exterior. Em Londres, a London University, fundou um instituto de estudos de cultura brasileira, cujo objetivo principal é música, é o lugar onde eles vão estudar nossa cultura brasileira e a música é o principal meio de informação. Então, eu, pessoalmente, posso me alegrar de ter surgido desse movimento e vindo dessa maneira", declarou ele, na ocasião.