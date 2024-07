Supla agita os fãs com show em Tóquio

O cantor Supla marcou presença no Festival Brasil & Latino em Tóquio, no Japão, e cantou seus sucessos

O cantor Supla levou o seu show para Tóquio, no Japão. O astro se apresentou no Festival Brasil & Latino, que aconteceu no Parque Yoyogi, e agitou a multidão de fãs brasileiros com seus hits.

Vale lembrar que Supla já cantou no Japão há 20 anos, quando foi divulgar o álbum Bossa Furiosa. Além disso, ele tem uma grande ligação com o Japão, inclusive tem a música Eu Vou Até Tokyo e também já teve uma banda chamada Tokyo no início da carreira musical.

Assista ao vídeo abaixo com o trecho do show:

Supla vai completar 40 anos de carreira

Em entrevista recente na CARAS, Supla falou sobre a sua longa carreira na música. "Vou fazer isso até eu morrer. Falam 'muda o estilo agora, porque esse não está mais na moda', mas eu nunca fui dessa forma, sempre fiz o que acredito. Quando tinha uns 21 anos, me perguntaram se ainda estaria usando roupas punk 20 anos depois. Eu continuo o mesmo, não vou mudar pelo sucesso. Amo fazer o que faço", afirmou.

Então, ele ainda abriu o jogo sobre antigas mudanças nos fios e reafirma escolha de visual: "Enquanto tiver meu último fiapo de cabelo, vou estar com ele espetado. Já tentei ir para cabelo natural, mas eu gosto de loiro, já está impregnado em mim. Já tive cabelo de duas cores, pegando fogo, preto tipo Drácula, gosto muito de coisas góticas. Mas acho que o loiro ficou melhor para mim, porque eu era bem loirinho de criança. Acho que combinou com o tom de pele e me sinto bem assim".