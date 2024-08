Suga, do BTS, é alvo de investigação na Coreia do Sul

Cantor do grupo BTS, Suga vai ter sua função investigada durante o período de serviço militar na Coreia do Sul

O cantor Suga, do BTS, é alvo de uma investigação na Coreia do Sul. De acordo com o jornal Chosun Ilbo, ele terá a sua função durante o serviço militar obrigatório questionada pela Administração de Recursos Humanos, que inclui o Escritório de Governança Militar.

Ele presta serviço como assistente social porque não pode ser um soldado ativo em decorrência de uma lesão no ombro que sofreu em 2012. Agora, a investigação quer saber se ele teve algum privilégio ou se violou as regras para ter um tratamento diferenciado no serviço militar.

Outro ponto da investigação envolve uma acusação de que ele dirigiu uma scooter elétrica sob efeito de álcool. Inclusive, Suga já foi em uma delegacia para prestar seu depoimento e falou com a imprensa sobre o episódio da scooter.

“Em primeiro lugar, sinto muito. Estou realmente refletindo sobre ter desapontado enormemente muitos fãs e muitas pessoas. Vou me submeter diligentemente às investigações. Mais uma vez, sinto muito”, disse ele.

Jin divulgou fotos em serviço militar

Em janeiro de 2023, Jin, do BTS, postou algumas fotos no exército! O membro do grupo de Kpop divulgou algumas imagens vestindo o uniforme militar da Coreia do Sul. Jin foi o primeiro do grupo a se alistar. Lá na Coreia, o alistamento para homens entre 18 e 28 anos é obrigatório! Isso se deve porque no caso de um ataque da Coreia do Norte, ou de qualquer outro país, eles consideram que toda a população, dentro ou fora do exército, ajude a defender seu país.

Apesar de ter se alistado, Jin faz o possível para manter suas fãs informadas pelo Weverse - um aplicativo de redes sociais onde o grupo BTS é bem ativo. Lá ele mostrou seu novo corte de cabelo, já que teve que raspar a cabeça para cumprir o serviço militar.

Após se alistar no final do ano de 2022, Jin passou por cinco semanas de treinos básicos! Porém, ele explicou que, na verdade, estava aproveitando seu tempo no exército: "Estou aproveitando o meu tempo aqui. Estou postando essas fotos após receber permissão dos militares. Army, fique feliz sempre e se cuide", disse ele em suas redes.