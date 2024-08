Sertanejo Israel Novaes rebate comparações e opina sobre hits de Internet: 'Deixando de criar'

Em entrevista à TV CARAS, o cantor e compositor Israel Novaes faz balanço de carreira na música e avalia atual cenário

Dono de alguns dos maiores hits do país, Israel Novaes (34) é um dos destaques da música sertaneja. Cantor e compositor, ele vive ano de grandes transformações e seu sucesso alavancou, ainda mais, após parceria com Tierry (35). Em entrevista à TV CARAS, o artista rebate comparações e opina sobre o sucesso de hits de internet: "Deixando de criar".

O sertanejo reforça que tem um compromisso de não se comparar a outros cantores do meio musical, ele acredita que esse não é um ato saudável. Israel Novaes menciona que é focado na sua arte e nos comentários dos seus seguidores.

"No meio artístico, eu vou falar algo que algumas pessoas escondem, no meio artístico tem muito isso da pessoa se comparar, a sua carreira, com a outra. Isso é meio desleal, porque todo mundo mostra ou tenta mostrar os seus melhores momentos, videoclipe, show, quantidade de gente. Isso é o que a pessoa mostra, mas às vezes não é isso. E você se olha e fala: 'Eu não sou isso'. Se eu tivesse preocupado com o outro, seria diferente", declara.

Sem medo de dar sua opinião, ele ainda analisa o atual cenário da música, onde diversos sucessos se popularizam nas redes sociais. Israel confessa que não vê problemas com esse cenário de algumas músicas bombarem nos ambientes digitais, mas critica a falta de conexão que o público pode deixar de criar com o artista.

"Não sou contra, mas nada pode ser balizador de sucesso. Eu acredito nisso, o povo é o último feedback. O que está acontecendo, eu acho que a gente está deixando de criar memórias, a gente está querendo ter um celular como bastante memórias, mas não criar. E elas são importantes", afirma.

