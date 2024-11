Sertanejo Cristiano exibe fotos inéditas do filho no hospital: ‘Sei o quanto dói’

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, comoveu ao mostrar fotos inéditas de quando seu filho passou por cirurgia no coração

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, surpreendeu ao exibir fotos inéditas de quando seu filho caçula, Miguel, passou por uma cirurgia no coração. Com poucos meses de vida, o bebê precisou ser operado por causa da Tetralogia de Fallot, uma cardiopatia que nasceu com ele e que causa uma malformação no músculo cardíaco.

Agora, um ano depois do procedimento, o pai fez um post emocionante sobre a época em que acompanhou o filho no hospital. Ele mostrou fotos de quando o menino estava internado e também refletiu sobre tudo o que viveram e aprenderam.

"1 Ano, exatamente ha 1 ano atrás, senti a maior angustia e dor que jamais imaginaria sentir. Não tive um corte, não tive um arranhão, mas doeu como nunca. A única coisa que nos manteve de pé foi a fé e a confiança no agir de Deus. E ele fez. Miguel ressignificou nossas vidas, a minha principalmente, ele ganhou outra data de aniversário e eu também", disse ele.

E completou: "Tudo mudou, ele me reaproximou de Deus, ele mudou a minha maneira de pensar e agir. Hoje olho a vida com uma paz, com muito mais amor. Deixo também a minha solidariedade e orações a todos pais e mães que estão em um Hospital velando pela vida dos filhos, eu sei o quanto dói… mas independente de tudo que aconteça, Deus está com vocês, nas portas abertas e fechadas".

Cristiano falou sobre a saúde mental de Zé Neto

O cantor sertanejo Cristiano aproveitou o assunto sobre a saúde do amigo Zé Neto para atualizar os fãs sobre o tratamento do artista. Neste final de semana, Zé Neto deu um susto em sua família e nos fãs ao sofrer um acidente no rancho e precisar ser internado às pressas. Ele teve um corte na cabeça e levou mais de 50 pontos. Agora, Cristiano comentou sobre como anda o tratamento de Zé Neto sobre a saúde mental.

O artista se afastou do palco por alguns meses para fazer o tratamento contra a depressão e a síndrome do pânico. Cristiano contou que o amigo já está bem melhor.

"Eu fiquei um mês sem ver ele porque ele estava em São Paulo fazendo os tratamento. Ele está ficando mais em São Paulo do que aqui. Então eu quase não via ele, falava só por telefone. Eu estive com ele na sexta-feira lá em casa e ontem no rancho. Fazia muito tempo que eu não via o Zé com o semblante vivo, de uma pessoa serena, calma, tranquila. Acho que o tratamento está dando um resultado magnífico. A gente está muito feliz. Ele está tratando com excelentes profissionais lá em São Paulo. A gente está previsto para voltar em dezembro mesmo, como a gente programou. Só notícia boa", disse ele.

Então, Cristiano também falou sobre o corte na cabeça de Zé Neto. "Esse incidente acontece mesmo. Quando fala em acidente, todo mundo se preocupa, claro. Mas ontem a gente estava andando de UTV, ele tinha comprado um para andar comigo. E ele bateu a cabeça na barra e fez um corte bem grande e fomos levar ele no hospital para suturar. Mas está tudo bem e ele está lá dando risada", contou.