Salgadinho relembra período afastado da música: 'Não saí para nada'

Vivendo a segunda fase de sua carreira, Salgadinho recordou à Contigo! o período de 10 anos em que esteve afastado da música para focar em sua fé. O cantor também comemorou os novos projetos.

"Fiquei 10 anos dentro de igreja, não saí para nada... foi importante para a minha espiritualidade, mas se não fosse a Igreja Evangélica eu me conectaria com Deus de outra forma", relembra Salgadinho, em entrevista à Contigo!. "Sempre fui muito feliz fazendo música, é difícil não ser. Consegui me adaptar a essa nova comunicação e foi o que manteve vivo a chama da minha carreira."

O artista conta que retornou ao cenário da música por volta de 2011, e encontrou uma cena com artistas diferentes de quando decidiu se dedicar à espiritualidade, como Grupo Revelação, Exaltasamba e Sorriso Maroto. Foi então que ele começou a planejar o projeto Pagode 90, que evoluiu e, anos após sua idealização, a experiência com o projeto ajudou na Casa do Salgado, label do artista.

"Essa ideia eu trago desde quando lancei o Pagode 90 em 2013, mas, nesse tempo eu não consegui as marcas para realizar. Casa do Salgado tem muita demanda de pedidos para fora, só que tem a parte da segurança, de receber pessoas de todas as idades... realmente é uma grande festa do samba", acrescenta ele, que ainda revela que a festa terá sua primeira edição fora de São Paulo em dezembro.

Ao longo da entrevista, ele ainda exalta o legado do grande músico Jair Rodrigues (1939-2014). "Era um grande amigo, paizão e mentor. A primeira vez que eu fui na loja Mapping, com o grupo Katinguelê, era uma tarde de autógrafos junto com Jair Rodrigues, e ali ficamos amigos. Agora, me encontro na Casa do Salgado com Luciana Melo [filha do artista] cantando comigo."

