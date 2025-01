Roberta Miranda vai realizar sonho em 2025: ‘Ano maravilhoso’

Roberta Miranda (68) revela que 2024 foi marcado por desafios. A cantora, no entanto, se mostra feliz com as conquistas e animada para 2025 que se inicia nesta quarta-feira, 1. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre planos e revela que vai realizar um grande sonho.

"Família CARAS, é um prazer estar aqui falando com vocês e já para desejar um feliz 20, 25, feliz ano novo, muita paz, muita saúde. Eu avaliei como um ano de bastante luta, de matar muitos leões ao dia, mas um ano bom, né? Tive uma sequência de shows com projeto infinito e foi muito legal, muito legal mesmo", conta.

"A minha meta hoje de shows ao ano, chega a 50. Esse ano a gente teve menos, só que tivemos bastante shows como aniversário, show fechado... Então, eu avaliei um ano maravilhoso em relação à saúde, é isso que importa. Esse é o grande. Troféu da nossa vida, né? A saúde e o palco e os fãs", celebra.

Roberta está com projeto fora do Brasil para o novo ciclo. Com exclusividade, a artista adianta que vai conhecer um ídolo durante visita à Espanha e que fará um trabalho, ainda com detalhes mantidos a sete chaves.

"Espero para 2025 muito trabalho, eu vivo só para minha arte. Então eu tenho projetos aqui que logo logo eu vou dar um spoiler para vocês. Estou com dois projetos paralelamente falando. Farei a minha label agora no início do ano. Estou indo para Espanha realizar um grande sonho que é conhecer o meu ídolo na Espanha que é Isabel Pantoja e tem um trabalho lá que por enquanto é segredo, mas vocês vão ver aí", avisa.

Por fim, a intérprete de É amor demais deseja votos aos leitores da CARAS. "Eu espero tudo de bom, espero e desejo muita saúde, muita saúde. O resto a gente consegue".

