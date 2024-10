Rick, da dupla com Renner, já tem data para retornar aos shows após acidente

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Rick atualizou estado de saúde do cantor. Dupla com Renner já tem data para tornar aos shows

Rick Sollo (57) sofreu um acidente de carro na BR-282, em Florianópolis, Santa Catarina, na última quarta-feira, 2. O cantor sertanejo foi fechado por outro veículo, perdeu o controle e bateu na mureta de proteção da rodovia.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível observar o carro com a frontal praticamente para fora do "abismo' após a mureta de proteção. Apesar da gravidade e do susto, o artista não sofreu ferimentos e passa bem.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de imprensa de Sollo informou que o acidente não alterou em nada a agenda de shows da dupla que Rick forma com Renner (52). Eles, inclusive, têm uma apresentação marcada para o dia 10 deste mês. "A agenda segue normal. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, foi um grande susto", diz a equipe do artista.

A dupla é atração confirmada no FAICC Rodeio Show, que vai acontece em Cerqueira César (SP) entre os dias 9 e 13 de outubro. Além de cantar seus sucessos musicais com o seu parceiro de carreira, Rick deve atender alguns fãs.

Confirme confirmado pela reportagem, o cantor estava à caminho da sua casa de campo que fica localizada em Rancho Queimado, região em que ocorreu o acidente de trânsito por volta das 16h. A pista estava molhada por conta de uma chuva rápida que caiu minutos antes da quase tragédia.

Ainda não há informações sobre o proprietário do veículo envolvido no fechamento do carro do sertanejo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse ter sinalizado a região para alertar motoristas e evitar novos acidentes.

A reportagem não localizou Renner, que forma dupla com Rick, para comentar sobre o que aconteceu com o colega de trabalho e o retorno da dupla aos palcos.