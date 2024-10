Cantor da dupla Rick e Renner sofre acidente de carro em rodovia: ‘Susto’

Rick, da dupla sertaneja com Renner, sofre acidente de carro em rodovia e equipe atualiza estado de saúde do cantor após o susto

Na última quarta-feira, 2, o cantor Rick, da dupla sertaneja com Renner, foi vítima de um acidente grave na BR-282, em Florianópolis, Santa Catarina. Através das redes sociais, a equipe de assessoria do artista se manifestou para atualizar seu estado de saúde e confirmou que ele já está se recuperando em casa após o susto.

No perfil de Rick e Renner no Instagram, a equipe detalhou o acidente, que aconteceu após o carro derrapar na estrada, e afirmou que o cantor não sofreu ferimentos: “Comunicado oficial. Na tarde de ontem, quarta-feira, o cantor Rick sofreu um acidente em direção a Rancho Queimado, Santa Catarina”, iniciaram a nota.

“Devido às fortes chuvas, o carro que o cantor dirigia derrapou e acabou colidindo com a mureta de proteção do local. Felizmente, o cantor não sofreu nenhum ferimento e está bem, descansando do susto em casa. Agradecemos a todos o carinho e a preocupação”, a equipe concluiu o comunicado sobre o estado do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rick e Renner (@rickerenner)

Pouco depois, Rick também divulgou um vídeo para detalhar o acidente: “Sofri um pequeno acidente, sozinho praticamente, não teve ninguém envolvido além de mim. Graças a Deus não aconteceu nada, comigo não aconteceu nada. O carro deu uma estragada na frente, mas coisa normal, que acontece, estamos sujeitos a isso”, disse.

Por fim, Rick aproveitou para desmentir as especulações de que teria perdido o controle do veículo por estar cansado após fazer um show. Ele explicou que estava retornando de uma reunião de negócios. Vale lembrar que Rick e Renner voltaram aos palcos juntos em 2018, depois de passarem alguns anos em carreira solo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🙏🏽RICKSOLLO🙏🏽 (@ricksollo1)

Rick e Renner viveram separação conturbada:

Em 2015, o cantor Rick usou o Instagram oficial da dupla sertaneja que tem com Renner para anunciar o fim da parceria musical: "Planejei o futuro, apostei mais uma vez, acreditei mesmo que eu estava errado, mas novamente vejo tudo que construí ser jogado fora diante dos meus olhos com os últimos acontecimentos”, afirmou.

“Tenho 48 anos de idade e não tenho mais tempo para construir castelos de areia. Vou ajudar o Renner em tudo que eu puder, que estiver ao meu alcance, mas tenho filhos, tenho netos, e uma vida passando depressa. Deus sabe o quanto lutei por Rick e Renner, mas hoje afirmo com toda certeza que só vou até aqui”, ele declarou na época.