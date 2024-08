Ralf recorda pausa na carreira após morte de Chrystian: 'Não conseguia'

O cantor sertanejo Ralf abriu o coração e desabafou sobre a partida de Chrystian, seu irmão e ex-dupla, falecido em junho deste ano

O cantor sertanejo Ralf abriu o coração e falou sobre a partida de Chrystian, seu irmão e ex-parceiro de palco. O artista faleceu em junho deste ano por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

Em recente entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, Ralf revelou que precisou de uma pausa em suas apresentações após a morte do irmão. O famoso chegou a realizar uma turnê pelos EUA ainda em junho, dias depois da partida de Chrystian.

Em meio ao luto e a batalha em tentar seguir em frente, o cantor sertanejo explicou que não conseguiu cumprir todos os seus compromissos profissionais devido a saudade do familiar. "Depois da morte de Chrystian, segui para fazer shows nos Estados Unidos e outros no Brasil. Foi ficando difícil e pedi um tempo. Estava muito mal", desabafou Ralf.

"Não conseguia mais cantar. Não conseguia cantar 'Amaremos' [um de seus sucessos]. Estava muito pesado para mim", completou ele. Além de lidar com a partida do irmão, o famoso ainda precisou enfrentar críticas por seguir com sua agenda de shows na época.

++ Cantor Ralf é criticado por turnê nos EUA após a morte de Chrystian

"Estou no pior momento da minha vida. Procuro me isentar das críticas e ter meu sentimento. As pessoas acham que o luto está na roupa que você veste. O luto é o que você sente por dentro. Elas não podem analisar seu sentimento. Ele não é seu, é meu", declarou Ralf.

Por fim, o cantor explicou que também lidou com ataques devido ao afastamento do irmão nos últimos tempos. "Eu sou disléxico e no velório eu disse que a gente estava há quatro anos sem se falar. Fui corrigido depois pelo meu escritório. A gente se falou na pandemia inteira", informou o sertanejo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ralf (@ralf.r.oficial)

Viúva de Chrystian fala sobre afastamento de Ralf

Key Vieira (54), viúva de Chrystian, falecido no dia 19 de junho, aos 67 anos, viu a necessidade de se defender após rumores que sucederam a declaração de Ralf (63), irmão de Christian, que contou que não via o irmão há quatro anos, e após a declaração do filho mais velho do cantor, Flávio Alexandre (48), que acusa a madrasta de ter impedido a aproximação do pai com os filhos.

Em julho deste ano, em entrevista à CARAS Brasil, Key deu detalhes sobre o marido e familiares, fala sobre possíveis arrependimentos e revela se via a intenção de Chrystian em se aproximar de Ralf; confira o bate-papo completo!