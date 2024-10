Quem é irmão do Bruno Mars? Ele é baterista e também está curtindo o Brasil

O cantor Bruno Mars está agitando o Brasil, mas não veio sozinho. Seu irmão, Eric Hernandez, de 48 anos, também está aproveitando a estadia no país

O cantor Bruno Mars está agitando o Brasil com 14 shows agendados em 5 cidades ao longo de outubro, mas não veio sozinho. Seu irmão, Eric Hernandez, de 48 anos, também está no país, atuando como baterista da banda Hooligans, da qual faz parte desde 2009.

Embora tenha nascido em Nova York, Eric cresceu no Havaí tocando bateria com sua família e, aos 18 anos, se mudou para Los Angeles, Califórnia, para investir em seus sonhos musicais. No entanto, seus planos iniciais não saíram como esperado, e ele acabou trabalhando como policial por dez anos.

Quando Bruno Mars se estabeleceu em Los Angeles, os dois começaram a se apresentar juntos na cidade, junto ao grupo The Smeezingtons, formado por Bruno, Phill, e Ari Levine. Conforme a carreira de Bruno Mars decolava nos anos 2000, Eric se juntou à banda de apoio de seu irmão, os Hooligans.

Atualmente, ele toca ao lado de Bruno tanto em gravações de estúdio quanto em turnês pelo mundo. Quando perguntado se se sente incomodado por estar nos bastidores enquanto Bruno está no centro das atenções, Eric afirma que está exatamente onde deveria estar.

"Isso nunca me incomodou porque sempre gostei de estar atrás da bateria, comecei aos 4 anos de idade e foi isso que tive prazer em fazer, tenho muita sorte de estar aqui", afirmou ele em entrevista ao Drummer’s High em 2023.

Quando o assunto é a vida pessoal de Eric, ele é casado com Cindia, e o casal tem três filhos: Liam, Mila e Valentin. Nas redes sociais, ele costuma compartillhar momentos em família. Bruno e Eric também são irmãos de Jaime, Tiara, Tahiti e Presley.

Veja Eric Hernandez e sua família: