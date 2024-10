Bruno Mars revela detalhe sobre sua vida amorosa e surpreende fãs

Durante a apresentação no Estádio Morumbis, em São Paulo, o cantor Bruno Mars surpreendeu ao fazer uma confissão sobre sua vida amorosa

O cantor Bruno Mars está no Brasil para uma temporada de 15 shows. Durante a apresentação no Estádio Morumbis, em São Paulo, o cantor surpreendeu ao fazer uma confissão sobre sua vida amorosa: ele afirmou que está solteiro e "facinho".

A revelação acontece meses após a especulação sobre o término de seu relacionamento com a modelo e atriz Jessica Caban. Em janeiro, o jornal britânico The Sun noticiou que o relacionamento de 13 anos estava "em ruínas" e que o casal teria passado o Natal e o Ano Novo separados. Contudo, o cantor, sempre discreto, nunca confirmou oficialmente o término do namoro.

"Eu tô solteiro", disse Bruno no estádio lotado em São Paulo. "Cadê as solteiras?", provocou ele, que levou o público ao delírio. Em seguida, ele disse que "está na pista". "Eu to facinho", continuou antes de emendar os versos de Leave The Door Open.

Apesar de frequentemente fazer brincadeiras durante a apresentação de Calling All My Lovelies, usando frases como 'eu quero você, gatinha' ou 'quero você, gostosa', esta foi a primeira vez que o cantor se declarou solteiro em um show. As informações são da revista Vogue.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Info Bruno Mars Brasil 🇧🇷 (@infobrunomarsbr)

Quem era a namorada de Bruno Mars?

O cantor namorava Jessica Caban, com quem estava há 13 anos e mantinha uma relação discreta. Ela é modelo, atriz e designer de moda. Sua carreira como modelo teve início há mais de duas décadas, quando ela foi "descoberta" numa busca de novos rostos para a Sweetface, linha de roupas de Jennifer Lopez.

Jessica também foi campeã do reality show "Model Latina", do canal NuvoTV. Hoje, é dona da própria linha de moda praia. Ela também atuou como a personagem Sonia na série "Jane The Virgin" (Netflix) entre 2016 e 2018, o cantor chegou inclusive a fazer uma aparição no seriado no final da segunda temporada.

O casal teria se conhecido em 2011, em um café em Nova York. Segundo Emily Herbert, biógrafa de Bruno Mars, ele viu a modelo "conversando alegremente" em uma mesa ao lado, e decidiu abordá-la. No ano seguinte, Jessica foi morar com o cantor em Los Angeles.