Por que Andressa Suita não foi ao último 'Buteco'? Gusttavo Lima explica o motivo

Após os fãs notarem a ausência de Andressa Suita no último 'Buteco', o cantor Gusttavo Lima esclareceu motivo para a esposa não participar do evento

No último sábado, 14, Gusttavo Lima lotou o estádio do Morumbi, em São Paulo, com o último show de seu projeto, “Buteco”. Muitos fãs, porém, notaram a ausência de Andressa Suita, esposa do cantor, no evento. Em entrevista ao Portal LeoDias, o artista tranquilizou os internautas sobre o motivo.

“Bom dia, Léo… Última semana de aula das crianças aqui!”, explicou Gusttavo Lima, que é pai de Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6 anos de idade, ambos frutos da relação com Andressa.

No palco, o Embaixador - como é chamado pelos fãs - falou sobre o significado de encerrar o projeto em grande estilo e destacou a relevância do evento para a música e para causas sociais. “Feliz de poder estar encerrando esse projeto no ápice, no topo, com um público enorme e uma bilheteria recorde. Ainda mais porque parte da renda vai para o Hospital do Câncer de Goiás”, declarou ele durante a apresentação.

Gusttavo Lima desistiu de visual com bigode

O cantor Gusttavo Lima, surpreendeu os fãs recentemente ao passar por uma transformação radical em seu visual: tirou a barba e deixou apenas um bigode. No entanto, ele decidiu abandonar o novo estilo e explicou o motivo.

No último dia 25, durante a gravação do especial de Natal do cantor no SBT, apresentador Ratinho invadiu as filmagens e conversou sobre o assunto com o sertanejo. “Você não ia deixar o bigode?”, questionou Ratinho. Gusttavo, então, respondeu: “Ficou ruim demais. Meus filhos não me reconheceram. Um deles falou: ‘Papai ficou ruim demais’ e eu falei: ‘Filho, é verdade!’”.

Gusttavo ainda continuou: “A gente que andou em muita estrada de chão, tem que deixar a barbinha”. Ratinho disparou: “Você está acabadinho, é verdade. Pela sua idade, já rodou em terra ruim”, brincou o apresentador do SBT, que também usa bigode.

