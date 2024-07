Pedro Bial brilha em novo clipe do cantor Paulo Ricardo

O cantor Paulo Ricardo surpreendeu ao chamar o apresentador Pedro Bial para atuar em seu novo clipe, chamado O Verso. Assista aqui

O apresentador Pedro Bial se tornou ator por um dia ao atuar no novo clipe do cantor Paulo Ricardo. O vídeo da música O Verso foi lançado nas plataformas digitais e trouxe o comunicado no papel de um terapeuta que atende o cantor.

Nas imagens, Bial interagiu com Paulo Ricardo nas cenas feitas em uma sala e apareceu até dançando com os ombros.

Em entrevista ao site Splash UOL, o cantor revelou quando surgiu a ideia de chamar Pedro Bial para atuar em seu clipe. "[No Conversa com Bial, em 2021], respondi perguntas muito interessantes, diferentes e que realmente iam fundo em questões em que nunca tinha pensado. Eu falei: 'Pedro, você foi fundo aqui, hein?'. E ele disse, brincando: 'Bem-vindo ao consultório do doutor Bialoff", disse ele.

E completou: "Ele criou esse personagem, um psiquiatra que vai fundo na psique, na cabeça, nos processos mentais, nos motivos, na biografia dos seus entrevistados. Um cara genial. E fiquei com aquilo na cabeça. [...] O doutor Bialoff procura entender a minha loucura e de que forma a música popular nos influencia e por que ela tem essa força de nos influenciar tanto".

Assista ao clipe:

Paulo Ricardo em família

O cantor Paulo Ricardo esteve no festival Somos Rock, em São Paulo, em maio de 2024. Ao chegar no evento de rock, o artista esteve acompanhado de sua esposa, a fotógrafa Isabella Pinheiro, e seus dois filhos, Luís Eduardo e Diana. Sua mãe, Rosane Medeiros, também esteve presente para prestigiá-lo.

Vale lembrar que Luís Eduardo e Diana são filhos do antigo relacionamento de Paulo Ricardo com Gabriela Birman, com quem ele foi casado por 12 anos. O ex-casal também são pais de Isabela, que não esteve presente no festival.