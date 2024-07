Padre Marcelo Rossi lança música em parceria com Thiaguinho

Padre Marcelo Rossi gravou nova faixa do álbum Amorização junto com o cantor Thiaguinho

O padre Marcelo Rossi está com novidade no cenário musical. Ele gravou uma canção em parceria com o cantor Thiaguinho, chamada Yeshua. A faixa faz parte do álbum Amorização, que já está disponível nas plataformas digitais.

“Essa música ficou puro louvor e adoração, declarando o amor ao Senhor de um modo racional. Ficou demais e tenho certeza que vai tocar muitos corações”, disse o padre.

Então, Thiaguinho também comentou sobre a nova canção. “É um lançamento muito especial. Gravar essa música foi uma oportunidade única de unir a música com a minha espiritualidade, trazendo uma mensagem de fé para as pessoas. Uma honra fazer parte desta música ao lado do padre Marcelo Rossi, que é uma inspiração e uma referência para tantas pessoas”, declarou.

A música é uma composição de Flavio Vito Jr e a produção é de Guto Graça Mello.

Assista ao lyric video:

Qual é a altura do padre Marcelo Rossi?

O padre Marcelo Rossi marcou uma geração de católicos com suas músicas e as missas ao longo dos seus quase 30 anos de sacerdócio. Além disso, ele chama a atenção nas redes sociais por sua altura. O religioso é bem alto e se destaca quando encontra pessoas mais baixas. Afinal, qual é a altura dele?

O padre Marcelo Rossi tem 1,95 metros de altura. Ele está com 57 anos de idade e chama a atenção para o seu físico musculoso. Antes de ser padre, o religioso era professor de educação física e já serviu ao exército. Ao longo de sua vida, ele já enfrentou a obesidade ao chegar aos 128 kg, mas conseguiu se recuperar e lutar contra o peso e a depressão.

Em participação no Domingão com Huck, da Globo, o padre comentou sobre a importância de cuidar do corpo e da mente. "Se a pessoa souber a importância de fazer exercício, não é estética, é saude. Se tomar conta da sua saude, você vai estar bem e não depender dos outros aos 80 anos", afirmou.