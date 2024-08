Oasis confirma retorno da banda e nova turnê e anima fãs nas redes sociais

Chamada OASIS LIVE '25, turnê deve passar por outros países do mundo; banda confirmou presença em País de Gales, Londres, Escócia e Irlanda

Nesta terça-feira, 27, os fãs de rock acordaram com uma ótima notícia. Exatamente 15 anos após ter acabado, Liam e Noel Gallagher finalmente anunciaram uma turnê de reunião da banda Oasis, a notícia foi dada pelos irmãos em seu perfil nas redes sociais.

O anúncio já veio acompanhado das datas dos shows. Foram 14 shows anunciados entre julho e agosto de 2025 na Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. A série de shows leva o nome de OASIS LIVE '25 e segundo comunicado à imprensa (via NME),"a turnê tem planos em andamento para ir para outros continentes fora da Europa no final de 2025", Até o momento, nada foi confirmado para Brasil ou outro país da América do Sul.

Veja as datas anunciadas:

4 e 5 de julho: Cardiff (País de Gales), Principality Stadium

11, 12, 19 e 20 de julho: Manchester (Inglaterra), Heaton Park

25 e 26 de julho e 2 e 3 de agosto: Londres, Wembley Stadium

8 e 9 de agosto: Edimburgo (Escócia), Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 e 17 de agosto: Dublin (Irlanda), Croke Park

Vale lembrar como, ao longo dos anos, os dois costumavam alfinetar ao outro em shows solo, entrevistas e redes sociais. No texto da foto, os irmãos escreveram: “As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado”.

O grupo, formado em Manchester em 1991, se separou em 2009 após uma das inúmeras brigas entre Liam e Noel. Veja a reação dos fãs:

O quanto os irmãos oasis devem ta liso pra aceitar essa turnê não é brincadeira — Helena (@hlnzmc) August 26, 2024

Os irmãos do Oasis no Backstage depois de cada show pic.twitter.com/Kz3dIWubKy — Eric Arraché (@ericarrache) August 26, 2024

Eu estava obcecada. Passava 80% falando sobre o retorno do Oasis e nos outros 20%, eu torcia para alguém também falar deles. — vic (@victoriakavic) August 27, 2024

Seguinte, quão busão que pega pra ir pra Londres ou Dublin? Tenho que ver algum show do Oasis em vida antes que eles briguem por terreno de novo — ᴘʀᴇᴅᴏ, ʟᴏᴜᴄᴜʀᴀ ꜰᴏᴅᴀ (@thePedrovisky) August 27, 2024