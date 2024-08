Novo reality show da Globo terá música inédita de Marília Mendonça

Boninho dá spoiler sobre uma das músicas de Marília Mendonça, que será lançada durante o reality show Estrela da Casa

Nesta quinta-feira, 8, o diretor de TV Boninho participou da coletiva de imprensa do reality show musical Estrela da Casa, da Globo, e deu spoilers sobre como será a competição. Entre as novidades, ele revelou que uma das participantes vai lançar uma música inédita da cantora Marília Mendonça.

“Tem uma música inédita da Marília Mendonça, que uma das meninas que canta tinha uma colaboração fantástica”, disse ele, sem dar mais detalhes.

Além disso, Boninho definiu como é o reality Estrela da Casa. "É um reality de música? É um reality de convivência? É um pouco de tudo. Um pouco de tudo que eu aprendi nessa minha história fazendo realities. A Universal [gravadora] ajudou muito a gente a entender como é o processo de trabalhar o artista. Esses artistas já vêm sendo trabalhados. Todos eles têm um EP pronto com oito músicas que vão ser lançadas ao longo da programação", afirmou.

Então, o diretor ainda negou que Estrela da Casa possa atrapalhar o Big Brother Brasil de alguma forma. "Esse reality veio para ficar por muitos anos. Não vem para disputar com Big Brother Brasil. É um reality de segundo semestre", afirmou.

Estrela da Casa estreia no dia 13 de agosto sob o comando de Ana Clara.

Prêmio do reality show

O prêmio para o primeiro lugar do 'Estrela da Casa' será o valor de R$ 500 mil, além de um contrato assinado com a Universal Music, com direito a gerenciamento de carreira, lançamento de um álbum completo e turnê pelo Brasil.

Assim como o Big Brother Brasil, o novo reality também terá transmissão 24 horas por meio do Globoplay. "Vai ser um reality raiz de convivência, música e cheio de novidade", disse Ana Clara recentemente.

Em participação no programa Caldeirão Com Mion, a apresentadora comentou sobre o novo momento da sua carreira. "Estou muito animada! Acho que vai ser um programa que vai seduzir todo mundo, porque música é uma coisa que as pessoas amam acompanhar. A gente vai ter isso no nosso programa e, também, o fator reality”, afirmou, na ocasião.