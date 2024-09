Nova foto de Leonardo com o neto recém-nascido rouba a cena: ‘Vovô babão’

O cantor Leonardo compartilhou uma foto inédita com seu neto recém-nascido, que recebeu o mesmo nome do vovô

O cantor Leonardo está feliz da vida com o nascimento de um neto. No último domingo, 8, ele acompanhou de perto a chegada de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O bebê recebeu o seu nome em homenagem ao avô famoso e já esbanja fofura nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 9, Leonardo mostrou novas fotos com o neto na maternidade. A primeira foto do álbum explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar o cantor dando um beijo carinhoso no netinho. “Oi, Zé”, disse ele na legenda.

Nos comentários, a esposa do cantor, Poliana Rocha, falou sobre o sentimento do marido neste momento especial. “Esse vovô está babão…”, escreveu ela.

José Leonardo nasceu às 17h do dia 8 de setembro de 2024 em uma maternidade de Goiânia, Goiás, por meio do parto cesariana. O bebê veio ao mundo com 3.590 kg e 49,5 cm.

Leonardo faz post com fotos do nascimento de José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Vídeo do nascimento de José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus seguidores neste domingo, 8, ao apresentar seu filho recém-nascido, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Ela e o marido mostraram um vídeo do dia do nascimento do herdeiro com imagens do rosto dele.

No vídeo, a família apareceu reunida na maternidade para a chegada do bebê, incluindo os avós e amigos. Além disso, eles exibiram imagens do parto cesariana e os primeiros momentos do bebê.

"Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Ze Leonardo!! Você é LINDO e sua família está feliz demais com sua chegada meu amor", disse ela.