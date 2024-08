Ney Matogrosso revela perrengue com problema de saúde: ‘Num grau impressionante’

Ney Matogrosso revela a verdade por trás do cancelamento do seu show no interior do Rio de Janeiro e relata tudo o que aconteceu

O cantor Ney Matogrosso relembrou o que aconteceu para ter cancelado um dos seus shows no final de julho no interior do Rio de Janeiro. Em um relato no site Quem, ele contou que teve um problema de saúde.

O artista foi diagnosticado com virose e sofreu com os sintomas do problema. Com isso, ele não conseguiu subir ao palco. "Já na ida para lá, no carro, comecei a ficar enjoado; ainda falei ‘para esse carro, que acho que vou vomitar’. Pensei que eram as curvas da estrada. Não consegui vomitar nada, tudo bem. Aí, cheguei no hotel, almocei e fui, de tardezinha, para o local do show. Meu filho… Eu estava com vômitos e diarreia, mas assim, num grau impressionante", afirmou ele.

E completou: "Foi aquilo a noite inteira e, no dia seguinte, eu acordei e estava da cor de um papel. Então, fui para o hospital, tiraram meu sangue, tomei um soro e aí mudei de cor, quando tomei o soro. Depois fiquei sabendo que era uma virose que está dando lá onde eu fui e em vários outros lugares. Foi isso, uma virose".

Mãe de Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma foto inédita de sua mãe, Dona Beita Pereira, de 102 anos. A imagem publicada rendeu diversos comentários carinhosos dos fãs do artista.

Esbanjando simpatia, Dona Beita surge sorridente enquanto posa para a câmera. "Minha mãe com 102 anos!", escreveu Ney Matogrosso na legenda. Encantados com o clique raro, os admiradores do famoso celebraram a alegria e longevidade da matricarca.

"Isso sim é riqueza! Ter mãe viva", declarou uma internauta. "Eis a explicação para sua encantadora vitalidade, vem do berço, herança genética de sua mãe. Que Deus lhes abençoe!", disse outra. "É muita longevidade com qualidade de vida. Um caso a ser estudado e celebrado", falou uma terceira.