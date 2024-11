Influencer morre na fila por vaga na UTI. Saiba mais detalhes

O influencer Diego Friggi faleceu aos 35 anos de idade após esperar por uma vaga na UTI no interior de São Paulo

O influenciador digital Diego Friggi faleceu aos 35 anos de idade no último domingo, 10, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele estava esperando por uma vaga na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) após ser diagnosticado com embolia pulmonar.

Segundo a Band, o influencer começou a se sentir mal em outubro, quando procurou um hospital e foi diagnosticado com pneumonia. Ele recebeu a orientação de tomar os medicamentos em casa. Porém, ele continuou a passar mal e voltou ao hospital, quando foi internado.

No início de novembro, Friggi foi diagnosticado com embolia pulmonar, mas aguardava a transferência para a terapia intensiva. No entanto, ele não resistiu e faleceu dois dias depois.

O corpo dele foi sepultado na segunda-feira, 11. Diego Friggi deixou um filho.

