Chico Buarque faz homenagem discreta para irmã que morreu no domingo de Páscoa

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque se manifesta pela primeira vez sobre a morte da irmã Cristina Buarque, que morreu no domingo de Páscoa

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque fez uma homenagem discreta para a irmã Cristina Buarque, que morreu neste domingo, 20, aos 74 anos de idade. A causa da morte dela ainda não foi revelada pela família.

Em um post no Instagram, Chico compartilhou um vídeo antigo dos dois fazendo uma apresentação musical juntos ao som da música Sem Fantasia, de 1968. Na legenda, ele apenas escreveu o nome da irmã. “Cristina”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chico Buarque (@chicobuarque)

A morte dela foi confirmada por seu filho, Zeca Ferreira, em um post nas rede sociais.

"Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? Mas foi isso a vida inteirinha dessa mulher que tivemos, nós 5, a sorte grande de ter como mãe. Uma vida inteira de amor pelo ofício e pela boa sombra. "Bom mesmo é o coro", ela dizia, e viveria mesmo feliz a vida escondidinha no meio das vozes não fosse esse faro tão apurado, o amor por revirar as sombras da música brasileira em busca de pequenas pérolas não tocadas pelo sucesso, porque o sucesso, naqueles e nesses tempos, tem um alcance curto. É imagem bonita e nítida mas desfoca as outras belezas que se perderiam na sombra não fossem essas pessoas imunes ao imediato. Ser humano mais íntegro que eu já conheci. Farol, chefia, braba, a dona da porra toda. Vai em paz, mãe", disse ele.