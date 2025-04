Apartamento da mãe de Maiara e Maraisa é invadido por criminosos

Maiara e Maraisa falam pela primeira vez após o apartamento da mãe ser invadido por criminosos, que quebraram tudo por lá

A família das cantoras Maiara e Maraisa levou um grande susto no domingo de Páscoa. Isso porque o apartamento da mãe delas, Almira Henrique Pereira, de 56 anos, foi invadido por criminosos.

De acordo com o Portal Leo Dias, o apartamento fica em Goiânia, Goiás, e foi alvo de criminosos que burlaram a segurança do prédio e entraram em vários apartamentos. O cenário por lá é de destruição por causa da ação dos criminosos.

As irmãs falaram pela primeira vez ao colunista Leo Dias sobre o ocorrido. “Entraram no apartamento dela sim, em outros também. Quebraram tudo lá”, contaram. A mãe das cantoras não estava no apartamento na hora da invasão. Dona Almira estava na igreja para a missa de Páscoa.

Conheça o novo apartamento de Maiara

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, fez um investimento milionário. Ela comprou um apartamento de luxo em um prédio residencial em área nobre de Goiânia, Goiás, e assinou o contrato nesta semana.

O prédio sofisticado tem um apartamento por andar, com mais de 480 metros quadrados cada um. O local ainda possui um mezanino com 1.400 metros quadrados de lazer, acessibilidade, sustentabilidade e segurança. Por lá, o metro quadrado custa cerca de R$ 19 mil. Inclusive, o apartamento de Maiara é avaliado em R$ 10 milhões.

A cantora participou de um evento com amigos e familiares no prédio para celebrar a assinatura do contrato de compra e contou com a presença de Maraisa e do noivo dela, Fernando Mocó.