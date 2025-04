Ana Castela levanta rumores ao curtir praia ao lado de ator brasileiro

Será? A cantora Ana Castela foi fotografada ao lado de ator brasileiro em Miami e fez crescer as especulações de um possível romance

Na última sexta-feira, 18, a cantora Ana Castela foi flagrada curtindo um dia de sol em Miami, nos Estados Unidos, ao lado do ator brasileiro Matheus Fagundes . O registro foi obtido pelo portal LeoDias e reacendeu os rumores de um possível romance entre os dois, especulado pelos fãs desde março deste ano.

Nas imagens, os dois surgiram relaxando em espreguiçadeiras à beira-mar. A boiadeira escolheu um biquíni verde para o momento, enquanto Matheus, conhecido por seus trabalhos no cinema, usava uma bermuda preta.

Matheus reside em Los Angeles desde 2021. Já Ana, recentemente adquiriu uma mansão avaliada em R$ 7 milhões em Orlando.

Vale lembrar que, em março, o portal LeoDias já havia divulgado que o ator foi pessoalmente buscá-la no aeroporto de Los Angeles, quando ela desembarcou na cidade para compromissos profissionais.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Shows

Quase quatro meses após o término com Gustavo Mioto, Ana Castela foi vista aproveitando o show do cantor no último domingo, 6, em Londrina, no Paraná. A Boiadeira marcou presença no festival sertanejo onde também estava confirmada como atração no sábado, 12.

Em um vídeo compartilhado por um fã-clube do casal, Ana Castela surgiu curtindo o show e cantando "Fronteira", parceria dela com Mioto. Rumores que circulam entre os fãs nas redes sociais indicam que, após a apresentação, os dois teriam seguido para o mesmo after, realizado na casa do cantor Luan Pereira.

Vale lembrar que Ana Castela e Gustavo Mioto colocaram um ponto final no relacionamento em dezembro de 2024. Juntos desde 2023, os sertanejos viveram um romance marcado por idas e vindas, com o terceiro término sendo anunciado oficialmente no dia 13 de dezembro, por meio da assessoria do cantor. Assista ao vídeo!

