Ferrugem enfrenta acidente de ônibus: ‘Porta foi arrancada’

O cantor Ferrugem enfrentou um grande susto na manhã deste domingo, 20, ao voltar de um show no Rio Grande do Sul. O artista e sua equipe estavam em um ônibus que se envolveu em um acidente de trânsito. Apesar do susto, ninguém se machucou.

Nas redes sociais, Ferrugem mostrou a foto do ônibus com a parte frontal destruída pelo impacto e falou sobre o susto. "O nosso ônibus acabou sofrendo um acidente. Destruiu tudo na frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas graças a deus ninguém se machucou. Todo mundo bem e todo mundo inteiro. Não aconteceu nada que impeça nossa apresentação de hoje”, declarou.

Segundo o site G1, o acidente aconteceu na rodovia que liga Porto Alegre a região metropolitana. Apesar do acidente, a equipe decidiu seguir no mesmo ônibus até o aeroporto para evitar atrasos.

"Hoje pela manhã, em torno de 6:45, um ônibus de nossa empresa que estava transportando o cantor Ferrugem e sua equipe se envolveram em um acidente de trânsito na BR-290, nas proximidades da ponte do Guaíba. Graças a Deus não houve feridos, somente danos materiais. A empresa imediatamente solicitou a substituição do veículo, mas não houve necessidade, a equipe preferiu ir até o aeroporto com o mesmo veículo para evitar atrasos. A empresa preza muito pelo bem-estar de todos e tão logo foi informada do acidente já prestou atendimento aos envolvidos. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos", informou a empresa Mônica Turismo.

Ferrugem é casado com Thaís Vasconcellos e os dois são pais de Sofia, de sete anos, e Aurora, de cinco. O cantor também é pai de Júlia, de 13 anos, de seu relacionamento com Juliana Barbosa, que morreu em 2015. Em recente entrevista à CARAS Digital, o famoso revelou que pretende dar um "casamento dos sonhos" para a amada. "Nossos próximos planos serão no casamento. Quero dar para a Thais um casamento dos sonhos, do jeito que ela sempre sonhou. Usar esse momento para celebrarmos a nossa união e tudo que já conquistamos", revelou ele, contando que os dois não pretendem aumentar a família.

