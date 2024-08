Namorada de Mc Daniel posa de maiô e recebe elogio do funkeiro

Lorena Maria, namorada de Mc Daniel, posou com um maiô super cavado em Fernando de Noronha e ganhou um elogio do funkeiro

Nesta semana, Mc Daniel assumiu o namoro com a influencer Lorena Maria. Os rumores sobre um possível romance iniciaram em maio. Atualmente, os pombinhos estão curtindo uns dias de muito romance na ilha paradisíaca de Fernando de Noronha.

Nesta sexta-feira, 9, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece com um maiô super cavado com estampa de animal print, o que ressaltou seu corpão.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeras curtidas e comentários. "Parece que nem existe de tão linda", escreveu Mc Daniel. "Só você para conseguir ser mais linda que a paisagem de Noronha", comentou outra internauta.

Em entrevista para o Hugo Gloss, Mc Daniel comentou sobre a relação.

"A Lorena chegou na minha vida no momento certo. Ela é uma mulher do bem, inteligente e carismática. Fernando de Noronha trouxe para nós a vontade e o desejo de começar uma relação. Agora você vão ver a versão romântica do Fafá, estou muito feliz com isso. Que Deus nos blinde de todo mal", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Maria (@badgallore)

Pedido inusitado

MC Daniel deu início a um novo romance com a empresária e atriz Lorena Maria. Nas redes sociais, o artista não tem economizado nos elogios à namorada, mostrando que está apaixonado por ela. Porém, funkeiro voltou a comentar em uma das fotos da artista, dessa vez, fazendo um pedido inusitado aos fãs dela, o que fez com que eles especulassem o desejo por parte de Daniel de se tornar pai.

"Uma princesa", comentou o artista no primeiro comentário. "Mandem ela parar de tomar anticoncepcional", disparou ele. Em seguida, fãs de Daniel passaram a questionar os planos do artista de ter uma família e se divertiram com a ideia.

"Mulher, para logo! Faz um 'Fafazinho'", escreveu uma seguidora, usando o diminutivo do apelido de Daniel."Imaginem o bebê bonito que vai nasceria", especulou a outra. "Certeza que vocês seriam paizões! Quem sabe em 2025 a Lore te dá um baby", opinou um usuário do Instagram.

Lorena também reagiu ao comentário do namorado e levou as especulações dos seguidores com bom humor, trazendo-os de volta à realidade: "Que viagem é essa de vocês, hein?", escreveu ela, acrescentando ao texto alguns emojis do gargalhadas.