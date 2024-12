Marrone surpreende o irmão com carro zero: 'Me ajudou na vida'

O cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, presenteou um de seus irmãos com um carro zero km avaliado em até R$ 300 mil

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, usou as redes sociais na noite de terça-feira, 18, para dividir uma novidade especial com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, o artista sertanejo contou que presenteou Valdir, um de seus irmãos, com um carro zero km.

No registro publicado por Marrone, ele aparece em uma concessionária em Goiânia entregando o veículo ao familiar. O presente trata-se de uma RAM Rampage Rebel DS 2024 e pode chegar em até R$ 300 mil.

Visivelmente feliz por poder proporcionar isso ao irmão, o cantor fez uma declaração em agradecimento a Valdir por tê-lo apoiado ao longo de sua vida. "Estou com meu irmão que me ajudou muito na vida. Muita gratidão por ele. O pessoal fala que não existe Papai Noel... existe! Papai Noel está aqui dando um carro lindo para o irmão", iniciou Marrone.

"Tenha gratidão à sua família e as pessoas que te ajudaram. Meu irmão é uma delas, e hoje está tendo a recompensa. Faça o bem que a recompensa vem!", completou o parceiro de palco de Bruno. Além de Valdir, o cantor tem outros cinco irmãos.

Marrone presenteia o irmão com carro - Reprodução / Instagram

Marrone revela inseguranças antes de cirurgias plásticas

Recentemente, o cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, falou um pouco sobre os procedimentos estéticos que realizou ao longo dos últimos anos. Em entrevista a André Piunti no YouTube, o artista revelou que decidiu fazer as cirurgias plásticas por questões de insegurança com aparência.

O famoso abriu o jogo e explicou que não pretende mais realizar cirurgias estéticas. Ao longo do bate-papo, Marrone também falou sobre o diagnóstico de glaucoma; confira detalhes!

