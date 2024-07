Mari Fernandez celebra sucesso de Mari no Barzinho: 'Nunca imaginei'

Mari Fernandez lançou o EP Mari no Barzinho: Ao Vivo em Goiânia e comentou sobre o sucesso em entrevista para a CARAS Brasil

Mari Fernandez lançou o EP Mari no Barzinho: Ao Vivo em Goiânia, com músicas inéditas e focando no sertanejo. A primeira parte do EP foi gravada no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora contou como surgiu a ideia do projeto.

"Mari no Barzinho foi uma ideia do início desse ano, quando eu pensei em gravar algum projeto. Eu já gravei um DVD muito massa em Fortaleza, que foi um DVD gigante. E teve o de São Paulo também, que foi um DVD que acrescentou demais na minha carreira, principalmente no quesito de imagem, trouxe um posicionamento e uma imagem muito forte. E eu queria fazer algo que não trouxesse tanto posicionamento, mas que trouxesse a minha verdade, o que eu gosto, quem é a Mariana por trás de tudo", começou ela.

Em seguida, a cantora afirmou que sempre cantou em barzinhos. "A ideia do Mari no Barzinho veio por conta que antes de eu aparecer nacionalmente, eu era cantora e compositora. Eu passei cinco anos cantando nos barzinhos. Eu sempre amei cantar em barzinho, era o lugar que eu mais gostava de estar. Eu tinha um momento no show, desde o início da minha carreira, que era o Mari no Barzinho. Quando eu estava finalizando o show, eu colocava uma mesa e chamava alguns fãs para sentar e cantávamos juntos. E todo mundo elogiava muito esse momento. E Goiânia é a grande praça do sertanejo, tinha que ser em uma cidade especial que trouxesse muito essa essência do sertanejo".

Uma das músicas do EP é Louco, Louco, parceria com Zé Felipe. "O Zé é um cara incrível, eu me surpreendi com o quanto aquele cara é sensacional. Tive a oportunidade de conhecer ele uns dias antes de gravar, foi muito massa, é um cara super simpático", elogiou ela.

Sucesso

Mari Fernandez contou que se inspira em grandes nomes da música sertaneja como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Leonardo.

Além disso, a artista de 23 anos confessou que não imaginava ter tanto sucesso. "Nunca imaginei. Meu trabalho me surpreende a cada dia que passa. Eu tinha noção da proporção que as coisas poderiam tomar, isso é fato, mas minha carreira foi muito rápida. Lancei meu primeiro álbum e 15, 20 dias depois eu já estava viralizando a minha primeira música".

Para concluir, Mari contou que sua carreira sempre foi sua prioridade. "Eu passei a dificuldade de morar em uma capital para ir atrás do meu sonho, de não ter o que comer dentro de casa, até conseguir dar certo na vida. Sempre me dediquei e me dedico 100% a minha carreira. Eu sou muito grata pelos meus fãs", finalizou.

