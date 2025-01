Mãe de Lexa fala sobre internação da filha: ‘Momento delicado’

Mãe de Lexa, Darlin Ferratry garante que a filha está recebendo todo o cuidado médico que precisa ao ser internada aos seis meses de gestação

A cantora Lexa está internada em um hospital de São Paulo após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia aos 6 meses de gestação. A estrela ainda não tem previsão de alta e segue o tratamento médico para se recuperar da condição e seguir com a gravidez. Com isso, a mãe dela, a empresária Darlin Ferrattry, contou que a filha vive um momento delicado, mas está com todo o suporte necessário.

"O que eu quero falar é que eu pude subir, abraçar e beijar muito a minha filha e a barriguinha dela. É um momento muito delicado, mas acredito que a fé move montanhas. De coração, é um momento de amor pra Lexa", disse ela ao Portal Leo Dias.

E completou: "Ela está sendo muito bem cuidada, com médicos bem dedicados e que dão todo o suporte. Ela acabou de ser medicada na minha frente e eu vi o cuidado e o amor. Acho que é pensamento positivo e que vai dar tudo certo".

Além disso, Darlin comentou sobre o fato de Lexa não desfilar no carnaval de 2025. A cantora seria a rainha de bateria da Unidos da Tijuca, mas desistiu do posto neste ano por causa da gravidez de risco. "Contei tudo para ele e Fernando [Horta, presidente da escola de samba] conversou com o Leo. Achei bonitinho quando ele falou assim: ‘Esse ano eu nem vou colocar ninguém à frente da bateria. Fala pra Lexa que a gente ama ela’. Foi um amor. E Lexa ama a Tijuca, se doou por inteiro nos últimos 5 anos para a escola. Só estou falando aqui mesmo em respeito à minha filha e por ser o Leo", afirmou ela, citando o fato de ter falado sobre a internação de Lexa na agremiação.

O boletim médico sobre o quadro de saúde de Lexa

A cantora Lexa está internada no Hospital e Maternidade Santa Joana para ficar em observação após ser diagnosticada com quadro de pré-esclâmpsia precoce. No dia 22 de janeiro, a equipe dela compartilhou o primeiro boletim médico com detalhes sobre o quadro de saúde da artista.

O documento informou que a artista está na Unidade Semi-Intensiva, em acompanhando médico e seu quadro de saúde é estável. Ela está sendo monitorizada por uma equipe de especialistas para acompanhar o desenvolvimento de sua bebê.

Na legenda do post, os representantes dela fizeram um pedido aos fãs. “Pedimos orações e as melhores energias possíveis”, escreveram. Lexa está grávida de quase 6 meses de sua primeira filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna.

Leia o boletim médico completo:

“O Hospital e Maternidade Santa Joana informa que a paciente Léa Cristina Araújo da Fonseca (Lexa) está internada na Unidade Semi-intensiva em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto do desenvolvimento de sua bebê. Apesar do quadro demandar atenção e cuidado constantes devido ao potencial de alto risco, a paciente encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas. A gestante está sendo acompanhada pela equipe de Obstetrícia da Clínica Alumia com apoio da equipe de medicina materno-fetal do Hospital e Maternidade Santa Joana”, informaram.

