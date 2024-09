Luan Pereira relata mudança após passar mal durante show: 'Não obedeci'

O cantor Luan Pereira recordou o grande susto que passou recentemente ao precisar encerrar um show às pressas após mal-estar

O cantor Luan Pereira abriu o coração e falou um pouco sobre sua saúde durante um evento da plataforma Spotify, realizado na noite de terça-feira, 3, em São Paulo. Recentemente, o artista preocupou os fãs ao passar mal durante apresentação no Festival de Barretos.

Na ocasião, Luan deu entrada em um hospital e foi diagnosticado com virose. Além disso, o cantor também revelou que teve crises de arritmia e recebeu conselhos importantes de seu médico para diminuir o esforço e correria na vida profissional.

Em entrevista ao site 'Gshow', Luan Pereira contou que decidiu seguir as orientações do profissional e garantiu que está priorizando sua saúde. "Vivi dias que considero de aprendizado. Chega um momento na vida da gente que queremos abraçar o mundo. Acho que sou o Superman e Deus vai lá e fala: ‘dá uma relaxada’. Eu não obedeci e disse que queria mais", declarou ele.

"Sem saúde não tem música, não faz show, sem saúde você não dá conta de abraçar o mundo. Então, não que eu tenha dado uma cortada na minha agenda, passei a cuidar mais de mim, mas as coisas continuam acontecendo", completou o dono do hit 'Dentro da Hilux’.

O que aconteceu com Luan Pereira?

Em agosto deste ano, Luan Pereira precisou encerrar mais cedo o seu show na 69ª Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, após passar mal no palco. O cantor disse que estava sentindo tonturas e, por isso, precisaria terminar a apresentação antes do previsto para ir direto ao hospital.

Na ocasião, antes de deixar o palco, o cantor ainda pediu desculpas pela "falta" de show e brincou que, se voltasse a Barretos, faria uma apresentação de seis horas para compensar. Após alta hospitalar, Luan Pereira revelou que foi diagnosticado com virose. Além disso, também teve crises de arritmia.

"Peguei uma virose, estava com a cabeça meio fraca por causa de umas coisas, ansiedade. Tive crises de arritmia e juntou num combo só e me derrubou. Mas Deus sabe de tudinho. Ele que quis assim, seja feita a vontade dele", declarou o famoso, que precisou cancelar alguns shows para seguir em repouso se recuperando.