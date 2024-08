O sertanejo Luan Pereira usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 20, para contar como está sua saúde após passar mal em show

O sertanejo Luan Pereira usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 20, para contar como está sua saúde. Nos stories da rede social, o cantor respondeu alguns questionamentos dos fãs e revelou que foi diagnosticado com virose. Além disso, teve crises de arritmia.

"Agora a noite eu fui ao médico de novo porque eu tenho 2 dvd's para participar essa semana E ele falou que se eu for na maciota, sem fazer muito esforço, eu posso! Então amanhã e depois eu vou participar de 2 dvd's", iniciou.

Em seguida, contou qual foi seu diagnóstico. "Peguei uma virose, estava com a cabeça meio fraca por causa de umas coisas, ansiedade. Tive crises de arritmia e juntou num combo só e me derrubou. Mas Deus sabe de tudinho. Ele que quis assim, seja feita a vontade dele."

E completou: "O médico me pediu para repousar cinco dias, desde quinta-feira. Tivemos que desmarcar dois shows do fim de semana passado. Fiquei muito triste. Mas o show de sábado se Deus quiser vou fazer. Não aguento ficar sem ver vocês. Amanhã e depois vou participar de dois DVDs. Só que agora durante uns 6 meses tenho que ficar sem fazer atividade física e vou estar em observação dos médicos".

Luan Pereira sobre sua saúde (Reprodução/Instagram)

O que aconteceu com Luan Pereira?

O cantor foi levado ao hospital após passar mal durante seu show na 69ª Festa do Peão de Barretos, na noite de quinta-feira, 15. No dia seguinte, a assessoria de Luan informou ao gshow que o sertanejo sentiu um "forte mal-estar", mas está bem e estava no hospital "em observação para realização de exames".

Ele deixou o hospital no final da tarde desta sexta-feira, 16, e voltou para sua casa. Com isso, ele reapareceu na internet para tranquilizar seus fãs, mas contou que ainda estava se sentindo mal.

Na madrugada do sábado, 17, ele relatou que estava com febre e havia recebido uma visita médica. À noite, ele teve uma piora e retornou ao hospital. Segundo a assessoria, Luan estava de "repouso, com febre e com o corpo bem ruim".