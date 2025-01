Luan Pereira passa por susto durante viagem de avião: 'Achei que ia cair'

O cantor Luan Pereira contou que, ao lado de outros passageiros, começou a orar após notar forte turbulência em viagem de avião

O cantor Luan Pereira usou as redes sociais para contar ao público que passou por um grande susto na quinta-feira, 2, enquanto viajava de avião. Por meio de seus stories no Instagram, ainda dentro do jato particular, o artista explicou que enfrentou uma forte turbulência e, durante o ocorrido, começou a orar com os demais passageiros.

Ao longo do relato, Luan disse que nunca havia passado por uma situação semelhante. O dono do hit 'Dentro da Hilux' ainda revelou que, por um momento, chegou a acreditar que o avião pudesse cair.

"Hoje eu peguei a maior turbulência da minha vida no avião… Passou por umas nuvens escuras, o trem balançava tanto, umas quedas, só na oração. Hoje foi Deus que passou na frente do piloto aqui. Piloto foi bom, porque o negócio foi por Deus…", iniciou o cantor.

Em seguida, ele mostrou imagens do céu e explicou que o jato ficou entre as nuvens fechadas: "Começamos a rezar com os olhos fechados. Aí, daqui a pouco, o sol [abriu]. Estamos pousando aqui agora, com a graça de Deus". Na legenda das postagens, Luan Pereira agradeceu o livramento.

"Maior medo da minha vida hoje. Achei que o avião ia cair, Deus me livre! Juro, nunca tinha visto isso na minha vida", escreveu o cantor. Por fim, o artista publicou um vídeo que havia gravado momentos antes do susto. "Na hora eu só pensava que era melhor ter pego o trânsito", declarou.

Luan Pereira relata susto em avião - Reprodução / Instagram

Luan Pereira relata mudança após passar mal durante show

Em setembro do ano passado, o cantor Luan Pereira abriu o coração e falou um pouco sobre sua saúde em um evento realizado em São Paulo. Dias antes, o artista preocupou os fãs ao passar mal durante apresentação no Festival de Barretos.

Na ocasião, Luan deu entrada em um hospital e foi diagnosticado com virose. Além disso, o cantor também revelou que teve crises de arritmia e recebeu conselhos importantes de seu médico para diminuir o esforço e correria na vida profissional; confira detalhes!

