Lisa, do BLACKPINK, será primeira solista do k-pop a se apresentar no MTV Video Music Awards

Depois de fazer história com os novos lançamentos de 'ROCKSTAR' e 'New Woman', Lisa, do BLACKPINK, é um destaque na premiação e concorre a 4 categorias

Depois de fazer história como membro do BLACKPINK e com o lançamento de solos impactantes, Lisa será destaque no MTV Video Music Awards com uma apresentação exclusiva. Será a primeira vez um solista do k-pop performará na premiação, o que dá a Lisa mais uma conquista histórica.

A apresentação acontece no dia 11 de setembro, nos Estados Unidos. A apresentação também será marcada pela primeira apresentação ao vivo das músicas lançadas pela cantora: ROCKSTAR e New Woman, sendo a última uma colaboração da artista com Rosalía. É esperado que a espanhola participe de alguma forma da performance.

Além de se apresentar, Lisa também entrou para a lista de indicados do VMA. A artista concorre a 4 categorias: "Melhor K-Pop", "Melhor Coreografia", "Melhor Direção Artística" e "Melhor Edição". Nesta edição, Lisa é a estrela do k-pop com mais indicações.

O momento no cenário mundial marca também o início de uma nova fase para Lisa. Recentemente, a artista desvinculou sua carreira solo da YG Entertainment, uma das líderes da indústria musical sul-coreana e responsável pela carreira do BLACKPINK. Além disso a cantora criou sua própria agência, a LLOUD, responsável pelos lançamentos de ROCKSTAR e New Woman.

Quem são as membros do BLACKPINK

O BLACKPINK debutou em 2016 pela YG Entertainment, uma das líderes da indústria musical sul-coreana. Logo de cara, Jisoo, Lisa, a única tailandesa do grupo, Rosé, de origem coreana-neozelandesa, e Jennie se tornaram um sucesso com o primeiro single BOOMBAYAH.

Ao longo dos anos, as artistas furaram a bolha do k-pop se tornando um sucesso mundial, com parcerias com marcas renomadas, participação em eventos populares e em produções do cinema: Jennie atuou em um papel secundário na série The Idol, da HBO Max, e Jisoo foi protagonista do dorama Snowdrop.

Atualmente, as atividades do grupo estão sob o comando da YG, porém, são as cantoras que cuidam de sua carreira solo.