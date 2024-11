Wenny doa quantia alta para o Teleton e surpreende Lexa: 'De todo o meu coração'

Em entrevista à CARAS Brasil, Wenny revela por que doou quantia alta para o Teleton e comenta reação de Lexa

Wenny (15) fez sua estreia no palco do Teleton, do SBT, neste sábado, 9, e surpreendeu a irmã Lexa (29) ao doar R$ 10 mil para a campanha da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Ela esteve no palco para cantar sua música Check Point, que em outubro resultou no primeiro videoclipe da carreira da jovem artista.

"Eu já tive essa ideia quando eu estava pegando um avião do Rio para São Paulo. Mas quando a gente estava no camarim e o meu vendedor, Caio Salles, deu o ok da venda do show, eu tive a certeza que assim eu poderia doar pro Teleton. E doei com todo o meu coração", conta ela em entrevista por telefone com a CARAS Brasil.

A doação da estrela surpreendeu Lexa, que espera sua primeira filha, fruto do casamento com o ator Ricardo Vianna (32). "Eu não sabia, estou surpresa. Fico feliz que ela seja tão jovem tendo uma atitude que pode inspirar outros da idade dela."

O dinheiro doado por Wenny veio do seu primeiro cachê de um show fechado pelo escritório que cuida da sua carreira. "A minha irmã ficou surpresa porque eu tive a certeza que enquanto eu estava no camarim, ela já estava no palco. E minha mãe sabia, claro, porque o vendedor de shows primeiro falou com ela e ela veio e me deu ok", revela.

"Pra mim realmente foi muito importante, porque foi meu primeiro cachê, é o meu primeiro show. Então, na minha visão, muitas das vezes é melhor doar do que receber. Principalmente por uma causa tão linda que é o Teleton. E independente do valor, vai estar ajudando muita gente", complementa.

Wenny está fazendo um tour pelas emissoras de TV para divulgar sua carreira artística. A cantora prepara novos lançamentos após o sucesso de Check Point e celebra sua primeira vez no palco do Teleton.

"Foi uma experiência ótima, foi muito bom, foi como eu me apresentei no Danilo Gentili, no Rodrigo Faro, no Ratinho, na Virgínia, Patrícia Abravanel, foi ótimo como todos os outros, mas foi uma experiência única por ser no Teleton", conclui.

