Wenny, irmã de Lexa, está em Miami para o Grammy Latino: ‘Será uma experiência inesquecível!'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Wenny, irmã de Lexa, fala da emoção de participar, pela primeira vez, do Grammy Latino, nesta quinta-feira, 14

A cantora Wenny (15) – irmã de Lexa (29), que está grávida do primeiro filho – viajou para Miami, nos Estados Unidos, para fazer a sua estreia no Grammy Latino. A 25ª edição da premiação será realizada nesta quinta-feira, 14, no Kaseya Center, com transmissão ao vivo na TV. Em entrevista à CARAS Brasil, a dona do hit Check Point fala da emoção de participar de um dos eventos mais prestigiados do cenário musical latino-americano.

A convite da Sony Music Internacional, Wenny estará presente para celebrar e prestigiar amigos e colegas de profissão que conquistaram seu espaço na premiação. A cantora vê a ocasião como uma oportunidade de aprendizado e inspiração. “Não é fácil chegar até ali. Quero prestigiar meus amigos, viver essa atmosfera de um prêmio internacional, entender, perguntar, observar como tudo funciona. E, quem sabe, até trazer novas ideias para as minhas apresentações”, diz a artista.

Wenny não esconde a emoção de participar do evento. “Estou cheia de expectativas positivas. Essa é a minha primeira vez no Grammy. Não vejo a hora! Tenho certeza que será uma experiência inesquecível! Sinto que assim que eu chegar lá, vai ser como se estivesse no centro do universo da música latina. Mal posso esperar para viver esse momento!”, comemora.

Ligada nas tendências de moda, a cantora está preparando um look especial para o evento. Apesar do entusiasmo, ela prefere manter o visual em segredo, prometendo surpreender a todos. Mas para a CARAS Brasil, ela dá um spoiler. “Música e moda combinam. Através dos meus looks, eu me expresso, e desta vez não vai ser diferente. Vou te dar uma dica: o look é curtinho e super bem modulado! Mas, se eu contar tudo agora, perde a graça, né? Surpresa é parte da emoção!”, conta.

Com uma carreira em ascensão, a famosa alimenta o sonho de um dia estar no palco do Grammy como indicada, levando o nome da música brasileira. “É meu sonho! Um dia estarei lá, representando o nosso país. É um sonho que carrego comigo e venho me preparando muito para isso”, finaliza a cantora, que também é fluente em inglês, o que amplia ainda mais suas perspectivas de internacionalização.

HISTÓRICO PARA O BRASIL

Na 25ª edição do Grammy Latino, o Brasil estará representado por 92 artistas concorrendo, o que é a maior delegação brasileira da história da premiação. Ao todo, serão 400 representantes do Brasil na premiação. O número inclui, além de artistas, executivos da indústria musical e outros profissionais.

Os cantores Jão (30) e Simone Mendes (40) se apresentarão na premiere. Anitta também será uma das atrações, e o seu show marcará o retorno da artista ao evento. Sua última performance no Grammy Latino foi em 2022. Além da carioca, estão na lista nomes como Joe Jonas, Jon Bon Jovi, Becky G, Karol G e Kali Uchis.

Outros nomes confirmados foram Gloria Groove (29) e Lauana Prado (35), que apresentarão prêmios e anunciarão vencedores durante o esquenta da cerimônia principal.

