Jonas Esticado celebra parceria com Anitta no palco: ‘Estou muito feliz’

Jonas Esticado faz participação especial no show Ensaio da Anitta, em Campinas, e dá presente especial para o cachorro da cantora

O cantor Jonas Esticado viveu uma noite memorável neste domingo, 2, ao fazer uma participação especial no Ensaio da Anitta, em Campinas. Ele foi convidado pela própria Anitta para cantar no evento e estava muito feliz com a oportunidade.

Em um vídeo exclusivo para a CARAS, o artista contou sobre sua animação. "Pensa em uma felicidade que eu estou! Animação a mil, expectativa para subir no palco e fazer essa mega participação com essa mulher que é estourada no mundo inteiro. Estou muito feliz. O convite foi por meio da Anitta e agora vou conhecer a mulher pessoalmente no palco”, afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

No palco, Jonas cantou sucessos de carreira, como Investe em Mim, Ele Não Tem e uma versão em forró da música Sei Que Tu Me Odeia. “Foi incrível estar nesse evento! Um público caloroso e uma recepção maravilhosa. A Anitta é uma das maiores artistas do mundo e isso reflete totalmente nos fãs que acompanham a carreira dela, estou realmente muito grato pelo convite e vibrando até agora pela emoção que vivi naquele palco", disse ele.

Além disso, o cantor presenteou Anitta com um mimo especial para o cachorro Charlie, que fugiu de casa no réveillon por causa do barulho dos fogos de artifício. Ele deu de presente uma coleira com o nome do cão e a frase: ‘Surtei e fugi. Chama a Larissa’, e também com espaço para colocar um rastreador.