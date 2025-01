Ivete Sangalo lamenta morte de Carlos Pitta, cantor que a descobriu aos 17 anos

A cantora Ivete Sangalo prestou uma homenagem a Carlos Pitta, cantor e compositor que a ajudou no início de sua carreira: 'Me deu a mão'

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais na noite de terça-feira, 7, para prestar uma homenagem a Carlos Pitta, que faleceu aos 69 anos por complicações provocadas pelo diabetes. Referência na MPB, o cantor e compositor identificou o talento da baiana quando ela tinha 17 anos de idade.

Por meio de seus stories no Instagram, Ivete compartilhou uma sequência de vídeos lamentando a partida do amigo. A famosa ainda deixou uma mensagem de apoio e solidariedade à família, amigos e fãs de Pitta.

"[Carlos foi] muito importante no começo da minha carreira. Ele me deu a mão, me deu carinho, um abraço, muita confiança. Em toda a minha vida, aprendi muitas coisas lindas com ele. O primeiro violão que toquei emprestado foi de Carlos Pitta. Querido amigo, afetuoso, muito talentoso e uma figura que eu vou guardar para sempre no meu coração", iniciou a cantora.

Na sequência, Ivete Sangalo recordou a época em que conheceu Carlos Pitta. O encontro aconteceu em um sarau, antes mesmo de ela cogitar a entrada para a Banda Eva. "Tinha 17, 18 anos. Ele chegou em mim e disse: 'Menina, você tem uma voz muito bonita. Você vai longe’. Desde aquele dia nos conectamos", relatou.

"Ele me apresentou muitas pessoas da música que até hoje vivem em contato comigo. Ele foi um cara extremamente generoso, me emprestava o violão dele quando eu não tinha um instrumento para tocar. Eu quero que ele esteja em um bom lugar agora e eu sei que ele está. E quero deixar aqui o meu abraço apertado a toda a família dele, como eu já falei aos amigos e aos fãs, que, assim como eu, vão sentir muita saudade", finalizou Ivete Sangalo.

A carreira de Carlos Pitta

Nascido em Feira de Santana, na Bahia, Carlos Pitta possuía mais de quatro décadas de carreira. O cantor gravou músicas com grandes artistas como Elba Ramalho, Alcione e Margareth Menezes, além de dividir o palco com Caetano Veloso, Belchior, Fagner, Dominguinhos, entre outros.

A morte do artista, que estava internado em um hospital em Salvador, foi confirmada pela esposa, Rita Basttos, à produção da TV Bahia. A cerimônia de despedida e cremação aconteceu nesta quarta-feira, 8, durante a manhã.

