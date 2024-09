Wenny usa look inusitado para passar mensagem importante

Irmã de Lexa, a cantora Wenny, de 15 anos, surgiu com um vestido em formato de tubarão para marcar presença em evento e falar sobre conscientização ambiental

A cantora Wenny, que é irmã de Lexa e tem 15 anos de idade, escolheu um look diferentão para marcar presença no Prêmio Jovem Brasileiro, que aconteceu nesta semana. A estrela escolheu um vestido no formato de tubarão-baleia e atraiu todos os olhares. Nos bastidores, ela contou o motivo do look inusitado.

Wenny revelou que quis levar uma mensagem de conscientização ambiental em sua participação no evento. Assim, ela usou um look para levar a mensagem da preservação dos oceanos e a necessidade de ampliar as discussões sobre o tema. “Esta é uma excelente oportunidade para provocar uma reflexão e falarmos mais sobre a proteção do meio ambiente, que é um direito de todos os seres. Quero usar minha visibilidade para chamar a atenção da sociedade e das autoridades”, contou. O look foi desenvolvido pelo estilista Guilherme Alves com materiais como espuma reciclável e garrafas PET.

Durante o evento, Wenny se apresentou no palco e trocou o look. Ela surgiu vestida de sereia com um modelito decorado com conchas feitas de acetato.

Por fim, a cantora ganhou o prêmio de Jovem Revelação 2024. “Meu primeiro prêmio, eu jamais vou esquecer. Estou muito feliz, isso me dá forças para seguir em frente”, comentou.

Wenny - Foto: Ferrattry Produções / Palmer Assessoria de Comunicação

