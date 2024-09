Gustavo Mioto revela como decidiu namorar com Ana Castela: ‘Caí de quatro total’

Gustavo Mioto revela o que fez ele se apaixonar pela cantora Ana Castela quando se conheceram: ‘Cheiro de algo esquisito’

O cantor Gustavo Mioto participou do programa Conversa com Bial, da Globo, e abriu o sobre o que chamou a atenção dele para começar a namorar com a cantora Ana Castela. Em um depoimento carinhoso, ele falou que sentiu algo diferente quando a conheceu e que ela era diferente das outras mulheres que conheceu.

"A gente vive num mundo sintético hoje em dia. Onde a gente assiste a tanto coisa ruim, que fica perdido na esperança de encontrar gente boa ainda. Quando conheci ela, tinha cheiro de algo novo para mim. Tinha cheiro de algo esquisito. Como essa pessoa não é rasa e não me faz pensar as mesmas coisas que penso de todas as pessoas? E foi onde eu caí. Onde tropecei e caí de quatro total!", disse ele.

Em outro trecho da entrevista, Mioto também contou sobre a pressão no início da carreira e o apoio do pai para seguir firme. "Encontrei muita resistência dos bastidores. O pessoal me falava e me escrevia muitas coisas ruins nas minhas costas. Escutei muita coisa ruim da galera do mercado no começo e da galera da frente do palco pela minha voz ser diferente. Nos bastidores do sertanejo foi a galera que mais se doeu. (...) A cobrança dobrada em cima de mim, me deixava muito louco para provar alguma coisa. O violão começou a ficar muito interessante porque eu estava sempre sendo desafiado por essa galera tosca. Comecei a me exercitar mais no violão e na música e a estudar também. (...) Ele (o pai) me fez evoluir dobrado na época. Ele é um cara que tem uma sabedoria infinita no mercado. Me ajudou a não cair nos contos do vigário no meio. Mais ajudou do que atrapalhou", afirmou.

Gustavo Mioto também pensa em ter filhos

Em entrevista para a CARAS Digital, Gustavo Mioto abriu o jogo sobre sua vida pessoal e revelou que também tem muita vontade de ter filhos.

"Acho que três nunca foi meu plano, acho que dois, um casal, tenho planos, tenho desejo disso, sempre tive vontade, claro que as coisas vão acontecer no tempo de Deus, não apresso nada, não fico correndo com isso, realmente a hora que for a hora que parecer que é a hora aí acontece", disse o cantor de 27 anos.

O artista não economizou ao lançar novas músicas e soltou três canções: Eu Fujo, Mudo de Planeta e Quebrou o Respeito para aquecer para seu novo DVD. Na quinta-feira, 15, Gustavo Mioto soltou a novidade para os fãs. "Eu queria fazer um esquenta assim para o DVD, já queria agitar a galera com músicas inéditas e achei que uma era pouco, então, eram até quatro, mas a gente chegou a gravar cinco, tirei duas para deixar elas direto para o DVD, então ficaram três aí e não tem muita mágica, realmente achei que uma era pouca, duas esquisito, na hora que eu cheguei no número três, eu falei: 'acho que o três me agrada'", afirmou.