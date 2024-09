Gaby Amarantos leva periferia do Pará para o Rock in Rio: 'Reconhecimento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gaby Amarantos revela que preparou look com 40 mil cristais Svaroviski para show no Rock in Rio

Primeira artista paraense a subir no palco principal do Rock in Rio, Gaby Amarantos (46) não esconde o orgulho que tem sentido com os novos rumos da carreira. Em conversa com a CARAS Brasil, a artista falou sobre o significado de estar no festival e como se planejou para levar a cultura de sua periferia para o show especial.

"O convite para o Rock in Rio veio através do Zé Ricardo, que é um dos idealizadores do festival, no intuito de querer ver a música do Norte, a música do Pará presente, valorizando a nossa música da Amazônia. E eu fiquei muito feliz porque eu fui a primeira artista do Norte a cantar no palco mundo", disse a artista, que irá se apresentar ao lado de Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur e Ney Matogrosso.

Apesar de não ser um show solo, Gaby conta que preparou uma apresentação mega especial para os fãs, que estão ansiosos por sua participação no festival. "Vou levar um pouquinho do tecnobrega e tecnomelody, esse movimento lindo que nasceu na periferia de Belém-Pará, levar também um pouco da cultura da dança, porque os bailarinas que vão estar comigo nesse evento são todos de Belém, pra gente mostrar também que esse movimento engloba música, dança, aparelhagem, toda uma cultura que o Brasil cada vez mais abraça e ama", frisa.

A conquista do espaço no Rock in Rio surge logo após Gaby ser premiada no Grammy Latino 2023 por seu álbum Technoshow, projeto que resgata o visual da música que ela fazia no início da sua carreira. Para a artista, é hora de exaltar e reconhecer o trabalho de artistas talentosos do norte do Brasil.

"A minha obra acabou de ser anunciada como patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará. Tenho um gramofone, é um motivo de muito orgulho. Estou também em dois álbuns que foram indicados agora nesse ano ao Grammy Latino. Fico muito feliz de poder estar recebendo reconhecimento numa fase linda da minha vida, enquanto eu estou jovem, cheia de beleza, cheia de glamour. Acho que é isso que a gente tem que fazer, reconhecer os nossos artistas, porque a cultura brasileira é incrível. Viva a música brasileira feita no Pará", declara.

Ainda sobre o show do Rock in Rio, a paraense revela que os fãs podem esperar muito brilho e poder. Isso porque ela estará com um vestido com mais de 40 mil pedras de cristais. "É uma joia. É um look em parceria com a Swarovski. Vou estar com quase 40 mil cristais", diz ela que se diverte ao contar detalhes dos bastidores: "Por todo lugar que eu já andei, provei, que eu já fiz um ensaio fotográfico com o look, eu fui deixando um rastro de cristal pelo chão".